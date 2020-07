26 jul 2020

El año 2019 no terminó bien para el heredero del imperio FIAT, Lapo Elkann, que sufrió un accidente de tráfico gravísimo. Puede ser que, por ello, el hasta ahora conocido como la oveja negra de la familia, haya decidido replantearse su vida.

Hoy Corazón También dedicar su tiempo “a hacer el bien”, según sus propias palabras.

Lapo Elkann Seguramente ha hecho que reevaluara mis prioridades y tomara la decisión de querer invertir una parte aún mayor de mi tiempo en mi Fundación. Me gustaría llegar a crear una cadena empresarial de solidaridad, para que, de verdad, la generosidad y la ayuda hacia el prójimo pudieran convertirse en el modus operandi habitual de las empresas y de los empresarios.

H.C. Pues estamos en un momento en el que hay mucho que hacer a nivel global, una situación en la que uno no puede quedarse cruzado de brazos…

L.E. Es cierto. Por ello he decidido, temporalmente, cambiar el foco de la Fundación LAPS. Tras la emergencia sanitaria del COVID-19 que, además, no nos engañemos, aún no ha terminado, tenemos que hacer frente a una emergencia social. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que no tiene para comer y esto en el siglo XXI no es aceptable.

H.C. Fue en 2016 cuando creó la Fundación Laps, que en estos años ha liderado varios proyectos de ayuda a menores en situación de pobreza y exclusión social. No sé si su preocupación por la juventud responde a que la suya fue un tanto complicada…

L.E. La juventud es el bien más preciado que tenemos, es nuestro futuro y la atención temprana a los problemas de dependencia y de conducta social, hace que puedan evitarse problemas más graves en el futuro. Al fin y al cabo, lo que intentamos hacer es dar a estos jóvenes la posibilidad de llevar una vida normal.

H.C. Con su Fundación ha impulsado una campaña internacional solidaria, con el objetivo de recaudar fondos para la ONG Acción Contra el Hambre, bajo el lema: #NoNosRendiremos. Háblenos de esta iniciativa…

L.E. Se trata de una campaña de recaudación de fondos, en colaboración con la Fundación Acción contra el Hambre. El dinero recaudado se destinará al programa de tarjetas solidarias que se entregan a familias necesitadas en 11 comunidades autónomas en España, que les permite realizar la compra de productos básicos en las principales cadenas de supermercados de todo el país.

Lapo Elkann con su pareja, Joanna Lemos, durante su paso por Madrid para presentar No nos Rendiremos. pinit

H.C. La campaña, que ha sido todo un éxito en países como Portugal e Italia, cuenta en nuestro país con muchísimos rostros conocidos, que han prestado su imagen, nombres como: Alejandro Sanz, José Coronado, Carlos Sáinz, Fernando Alonso, Miguel Indurain, Antonio Resines, entre otros. Gran poder de convocatoria. ¿Siempre consigue todo lo que se propone?

L.E. Tengo que dar las gracias a todos los actores, deportistas, pilotos, influencers que se han sumado a esta campaña y, por supuesto, también a los españoles, ya que cada euro, cuando sumamos muchos, marca la diferencia. También hemos tenido el apoyo de grandes empresas como Santander, Vodafone, el Grupo Prisa y Mediaset España.

H.C. ¿Cuando uno nace en un entorno privilegiado, como es su caso, considera que la solidaridad es una obligación o un deber moral?

L.E. Es una obligación y también una necesidad, porque es una manera de devolver lo que la vida te ha dado. Pero, también creo que la solidaridad es una disposición de ánimo, al fin y al cabo, una sonrisa o un gesto de cortesía no cuestan dinero.

H.C. En cualquier caso, la ayuda, la empatía, la generosidad y la solidaridad están en el ADN de las culturas italiana y española, ¿está de acuerdo?

L.E. Absolutamente. Italianos y españoles somos ‘primos hermanos’, compartimos muchas cosas en nuestros estilos de vida. Por ejemplo, en la pasión que ponemos en todo lo que hacemos y, por supuesto, también coincidimos en ser pueblos solidarios y generosos.

"Hay mucha gente que ha perdido su tra­bajo, que no tiene para comer y esto en el siglo XXI no es aceptable"

H.C. Su último reto: subastar dos de los coches más emblemáticos de su colección particular y así, recaudar fondos para, a través de su Fundación, rehabilitar a jóvenes con problemas de adicción a las drogas y a los medios digitales. La subasta tuvo lugar en Milán el pasado 16 de julio. ¿Qué será lo próximo?

L.E. De momento, estamos muy focalizados en la campaña #NoNosRendiremos que finalizará el próximo 31 de julio y en los programas que, gracias a la subasta de coches, vamos a poder financiar. Queremos hacer las cosas bien, y para ello tenemos que dedicarnos al 100%.

La campaña nos ofrece la posibilidad de colaborar y realizar donativos para los programas de “Acción contra el hambre” en España, a través de la web www.nonosrendiremos.org enviando un SMS con la palabra AYUDA al 28010, o enviando un BIZUM con el código 00522.