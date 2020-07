29 jul 2020

Poco después de que Rafa Nadal y Xisca Pereclló se dieran el 'sí, quiero', la relación sentimental de la hermana del tenista, Maribel, con su novio, con quien estaba prometida de boda, saltaba por los aires. Un punto y final doloroso para el que encontró apoyo y consuelo tanto en Rafa como en Xisca, que no olvidemos que conoció al deportista porque era amiga de su hermana.

Ahora, Maribel vuelve a sonreír. Se puede comprobar, claramente, en las fotos que este miércoles publica la revista 'Hola' y en las que está muy bien acompañada. Ni más ni menos, es Javier de Miguel quien aparece junto a ella en esas instantáneas en las que están disfrutando del verano en Mallorca.

Maribel Nadal siguiendo un partido de su hermano, Rafa. pinit

Es cierto que puderan estar haciéndolo como meros amigos, porque las imágenes no llevan a pensar en nada más allá, pero no menos lo es que hacen una bonita pareja, que ambos están solteros y sin compromisos y que hacía meses que no veíamos a una Maribel tan risueña.

Recordemos que el pasado mes de enero, casi a la vez que la ruptura de ella, se conoció que el modelo se había separado de Miriam Pérez, la mujer con la que se había casado en octubre de 2017 después de nueve años de noviazgo.