2 ago 2020

Ana Obregón está pasando uno de los peores momentos de su vida. La actriz, que se ha caracterizado siempre por su gran fuerza y voluntad, perdía a su hijo, Álex Lequio, a principios de verano tras haber luchado contra un agresivo cáncer. La noticia, que conmocionó a un país entero, fue un jarro de agua fría para toda la familia del joven que le había visto luchar contra esta agresiva enfermedad con gran valentía.

Ayer, Ana decidió compartir una de las últimas cartas que Álex dejó escritas. Una dura reflexión que ha incendiado las redes sociales.

"Hace un mes encontré en tu móvil el último post que escribiste. No tuviste tiempo de terminarlo ni de subirlo", comenzaba escribiendo Ana, a lo que añadía: "Hoy lo comparto con todos vosotros de parte de Áless desde el corazón mutilado de una madre".

"El problema más grande del ser humano - y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer - es la manera de entender la felicidad, de ser feliz", comenzaba la carta, a lo que seguía: "Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuantos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del ‘tiempo.’ Mejor aún, te das cuenta cómo y con quien quieres invertirlo".

"No soy nadie para darte un consejo pero quizás, dios no lo quiera, un día recibas una llamada del hospital después de hacerte una tac, una placa o un análisis de sangre, invitándote a cerrar una cita con urgencia", escribía Ana, a lo que seguía: "Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres, a las qué..."

"Mi Aless , ojalá lo hubiera leído antes de que partieras para decirte que has dado tanto amor en esta vida", escribía Ana tras enseñar la última carta de su hijo.