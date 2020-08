2 ago 2020

Si algo ha caracterizado siempre a la Fundación Inocente, Inocente ha sido el hecho de que nunca ha dejado atrás a la infancia más desprotegida. Al fin y al cabo, para eso nació, hace ahora 25 años. .

Corazón Cristina Fernández es su directora.

Cristina Fernández Nosotros, que siempre estamos en contacto con las entidades con las que habitualmente trabajamos, al principio del estado de alarma nos encontramos como todos, muy perdidos, y pensábamos que esto podría durar 15 días o un mes. Hablábamos con ellos para ver cómo estaban, qué podían necesitar… Como sabes, cada año tenemos una gala y una convocatoria de proyectos con temas concretos y específicos, siempre ligados a la infancia. Este año el tema era el de los niños hospitalizados, que engloba a muchos niños con distintas patologías y discapacidades. Hicimos esa convocatoria y como tal, la teníamos que respetar, pero nos planteamos qué era lo prioritario en este momento, por eso decidimos hacer algo específico que tuviera que ver con los efectos de la COVID.

C. Fue cuando se dieron cuenta de que debido a esta crisis y a la obligación para muchos pequeños de educarse en casa, se ha producido una desigualdad enorme entre aquellos niños que pueden seguir con sus clases online y aquellos que, por falta de recursos, no tienen acceso a la tecnología.

C.F. Es que este es un problema a corto, a medio y ahora, a largo plazo porque los datos son tremendos. No olvidemos que hay muchas familias que lo único que tienen es un móvil.

C. Hablamos de teletrabajo, de clases online, sin tener en cuenta que medio millón de niños en España no tienen la opción de conectarse a Internet.

C. F. Ni ordenador, ni móvil, ni iPad… La brecha digital la han notado, incluso, muchas familias de clase media que tienen varios portátiles y móviles y tenían que hacer turnos para teletrabajar.

C. La brecha digital también afecta, y mucho, a los niños que están enfermos y a los niños con discapacidad.

C. F. Piensa que muchas asociaciones con las que colaboramos tienen niños con pluridiscapacidad o parálisis cerebral severa, que necesitan fisioterapia respiratoria, por ejemplo, y para ello asisten a un centro. Como no podían acudir, porque estaban encerrados, tenían que conectarse online, para que la fisioterapeuta diera una sesión a los padres y ellos supieran cómo hacerles esa terapia. No estamos hablando de algo opcional, de un curso que puedes perder, no, estamos hablando de supervivencia, porque sin esa terapia, esos niños se ahogan. Así de claro.

C. Para ello han creado la campaña: #notedejoatrás, a la que se han sumado muchos rostros conocidos…

C. F. Hemos tenido muy buen eco. Hay gente que conoces bien, como es el caso de Iturriaga, a los que, con esto de la pandemia les han pedido colaborar con infinidad de causas. Yo llegué tarde, pero ha sido muy bonita la respuesta. Es una campaña que ha enganchado a todo el mundo. A todos los que les planteamos ayudarnos, respondieron sin problema. Jero García nos hizo el vídeo en su gimnasio, dando sus clases de boxeo, Mario Sandoval en su cocina…

C. Entiendo que todos se hayan volcado, porque se me ocurren pocas cosas que puedan llegar a crear mayor desigualdad que el acceso a la educación.

C. F. Por eso el lema de la campaña es #notedejoatrás, porque sin educación, no avanzas, te quedas atrás. Con educación, cada uno irá donde pueda, pero si tienes una base y unos recursos, tienes oro.

C. Ya hay 40 proyectos de distintas ONG que han recibido ayudas para cubrir los gastos extraordinarios relacionados con la escolarización.

C. F. Sí, hemos recibido un montón de solicitudes. Uno de los problemas con los que nos encontramos es que no solo la brecha digital es para los niños. Esa brecha también está en los adultos, en muchos voluntarios que necesitan cursos específicos, porque no tienen las herramientas digitales necesarias para ser capaces de asesorar a los niños. La formación digital también es primordial para ellos.

C. ¿Hasta cuándo estará en marcha?

C. F Va a seguir estando activa porque creemos que este es un problema que se va a mantener. De hecho, ya se está hablando de que el último trimestre, probablemente, no sea presencial en los coles.

C. ¿Cómo colaboramos?

C. F. En www.fundacioninocente.org hay un apartado específico, donde se puede hacer una transferencia —o por bizum—, al 33379, especificando que es una donación a una ONG. Otra manera de colaborar es compartiéndolo en redes sociales. La campaña está también abierta a empresas y, de hecho, ya han colaborado entidades como la Fundación Telefónica, Telepizza, Vocento…

C. Por cierto, la Fundación cumple este año su 25 aniversario.

C. F. Y esperamos celebrarlo con la gala de este año por todo lo alto. Teníamos planes para hacer muchos eventos, pero ha pasado lo que ha pasado y lo que queremos es concentrarnos en que el 28 de diciembre sea una gran fiesta para todos.