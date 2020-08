3 ago 2020

‘American Animals’ (2018), que se puede ver en Filmin, es una de las películas más locas y divertidas de los últimos años. Bart Layton cuenta una historia que dice que no está basada en hechos reales, pero los personajes reales también salen. Los que decidieron el gran robo de la biblioteca de una universidad.

Pasó en 2003 cuando un estudiante decidió atracar la biblioteca de la Universidad de Transilvania en Lexington, Kentucky, poseedora de ejemplares valiosos como ‘Birds of America’ y muy poco vigilada. Una especie de falso documental que recuerda a ‘Yo, Tonya’. Una aventura criminal tan extraña que resulta atractiva. Y actores igualmente extraños como Barry Keoghan o Evan Peters, ambos excepcionales.

Adolescentes y sociedades secretas

Las protagonistas de 'Get Even'. pinit

Si alguien se ha quedado con ganas de más ‘Élite’ y más hormonas, llega a Netflix ‘Get even’ (no sólo de ‘The Wire’ va a vivir el hombre). Serie británica de la BBB basada en la novela de Gretchen McNeil con guión de Holly Phillips donde cuatro adolescentes de una escuela privada tienen una sociedad secreta con las siglas DGM Don’t get mad, get even) para exponer a los matones y luchar contra acosadores y otras injusticias. El grupo será culpado de la muerte de uno de sus acusados, que aparece con las siglas DGM.

La caja de Carson

Portada del libro 'Float', de Anne Carson. pinit

Hay libros que son más que libros. También suelen ser más caros (en este caso, unos 45 euros). La editorial Cielo Eléctrico ha editado ‘Flota’, de Anne Carson, última galardonada con el Princesa de Asturias. ‘Flota’ es una caja diseñada por Cassanda J. Pappas con veintidós cuadernillos llenos de la peculiar literatura de Carson.

La edición original apareció en el catálogo de Alfred A. Knopf en Nueva York en 2016. En uno de los textos, Proust está en una llanura islandesa. En otro, Zeus reflexiona sobre su vida. La escritura poética de Carson y su erudición van hacia el ensayo o el aforismo. ‘Feliz Navidad de parte de Hegel’ se adentra en el humor. De Helena de Troya escribe “menuda elementa”. Quizá una obra demasiado intelectual. Pero la caja es tan bonita.

Cuatro Manos para escribir

‘La corrupción de la carne’ (Salamandra). pinit

Ambrose Parry es un señor y una señora. Pero no a lo ‘Víctor o Victoria’. Se trata del matrimonio formado por Chris Brookmyre y Marisa Haetzman. Ambrose Parry es el seudónimo utilizado para su colaboración literaria. Él es un escritor de éxito (autor de ‘Black Widow’) y ella, una anestesista experta en Historia de la Medicina.

Así que uniendo la narrativa de Brookmyre y los conocimientos médicos de Haetzman nace su primera novela, ‘La corrupción de la carne’ (Salamandra). Utilizan unos hechos reales en Edimburgo durante 1847, cuando un estudiante y su maestro están investigando con éter y a la vez aparecen asesinadas y evisceradas varias prostitutas.