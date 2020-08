4 ago 2020

Hace unos días, Iker Casillas publicaba una emotiva despedida a sus compañeros del Oporto, un mensaje que dejaba entrever que su etapa como futbolista profesional estaba acabando. Hoy, mientras disfruta de unas vacaciones idílicas junto a Sara Carbonero- el que fue portero del Real Madrid ha anunciado de manera oficial que deja para siempre el deporte de su vida con una publicación en las redes muy especial y con la que dice el adiós definitivo.

"Hoy es uno de los días más importantes y, a la vez más difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós", comenzó diciendo. "Mi recorrido el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena. He tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena y me hace feliz: EL FÚTBOL", escribía Iker.

"Recuerdo cuando era un niño, y empezaba a jugar en los campos de tierra de mi pueblo, Navalacruz, en los campos de Móstoles o los de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, para después llegar a jugar en los estadios más importantes del mundo, y entre ellos, especialmente, en los que he desarrollado mi carrera profesional, el Santiago Bernabéu y Do Dragao. Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero solo a los títulos, sino a la parte humana. Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello... estoy feliz".

Y es que, el ya ex jugador de fútbol cierra una de las etapas más importantes de su vida en la que ha cosechado un palmarés sobresaliente plagado de títulos, premios y reconocimientos que avalan una gran trayectoria en el mundo del fútbol. Unos años que Iker dedica y agradece a todas las personas que han pasado por su camino y dedica así unas palabras a sus clubes, el Real Madrid y el Oporto, a los presidentes, a los compañeros de equipo, a los entrenadores, a los seleccionadores, a los seguidores de los equipos, a las personas que trabajan en los clubes, a los rivales y aficionados y a sus amigos.

"Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontraremos de nuevo", añadía por último dejando la puerta abierta y confirmando que seguirá formando parte de este deporte. Hay rumores que dicen que podría volver al Real Madrid y convertirse en asesor de Florentino como ya lo hizo Zidane. ¿Será la confirmación oficial de su vuelta a la capital española?