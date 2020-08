7 ago 2020

Si ayer se rumoreaba que Enrique Ponce y ana Soria se irían a vivir juntos a Madrid, hoy parece que sus planes se prodrían truncar. Y es que, el torero sufrió ayer una cogida mientras toreaba en El Puerto de Santa María.

Ana Soria, muy preocupada, no se separa del torero, al que muchos en redes sociales le han comentado que debería concentrarse más en el ruedo y dejar de lado la vida social en la que está inmerso, ya que conlleva trasnochar y no le permite estar en sus cinco sentidos mientras torea.

Mientras tanto, Paloma Cuevas no ha hecho referencia a la salud de su casi ex marido, sin embargo, sí que ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía del hombre de su vida: su padre, al que quiere mucho y que está siendo un pilar fundamental en la separación con el diestro.

La salud de Ponce no se verá muy afectada por el accidente ya que se cayó al suelo y aunque tuvo que permanecer unos segundos ahí para recuperarse, pudo continuar sin problemas, No obstante, el susto no ha sido pequeño y ana Soria se mostró muy alterada y preocupada cuando la cornada tuvo lugar en la plaza de toros de El Puerto de Santa María. Al terminar, Enrique se dirigió rápidamente a ella para asegurarle que todo estaba bien, y que solo había sido un susto. El torero, solo ha necesitado un vendaje en el brazo, por lo que el accidente no ha pasado a mayores.

La pareja, se encuentra viviendo una auténtica luna de miel este verano, ajenos a los comentarios que está causando esta relación.