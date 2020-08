7 ago 2020 mujerhoy

Es la semana mundial de la lactancia materna y muchas son las famosas e influencers que se han querido unir a un movimiento de visibilización de este momento de la maternidad en redes sociales. Entre ellas, se encuentra Dafne Fernández, que hace poco anunciaba que está embarazada de nuevo y así desvelaba el sexo del bebé, y lo ha hecho con una imagen dando de mamar a su hijo con un texto en el que habla de lo difícil que es este proceso y lo dura que fue su experiencia.

"La lactancia fue lo más duro en todo mi proceso de ser madre", comenzó diciendo seguido de todas aquellas dudas, complicaciones y momentos difíciles que había sufrido: "La preocupación diaria por el peso del bebé, las dudas sobre la calidad de mi leche, la obstrucción mamaria, los masajes eternos debajo de la ducha mientras se me caían las lágrimas del dolor, el no tener ni una hora para poder ducharme, ni para comer, ni para dormir. La culpa que sentía por querer abandonar un día tras otro y no hacerlo porque 'eso es de ser mala madre', al no darle 'lo mejor' a tu hijo...".

Sin embargo, fue un cambio de mentalidad lo que hizo a Dafne disfrutar de este momento de la vida de su hijo: "Un día de repente todo cambió y empecé a disfrutar de la lactancia y de mi hijo. Y encontré el verdadero significado de la lactancia materna. Ese con el que la madre disfruta de alimentar a su hijo y encuentra en ese momento algo único que sólo ellos vivirán". A lo que añade que también puede ocurrir con el biberón: "Y por eso no dejas de ser una buena madre, al contrario, eso es saber escucharte y ser fiel a una misma y no a lo que se espera de nosotras. Lidié con la lucha de la lactancia y a los 6 meses de lactancia materna exclusiva lidié con el destete y los biberones".

"Siempre vais a sentir presión hagáis lo que hagáis. Es un hecho. Y puede no proceder de nadie en particular. Quizá seas tú misma la que más presión te impongas", explica. Y aconseja a las futuras mamás que "decidas lo que decidas hacer, vas a ser una mamá increíble porque es imposible querer algo malo para tu hijo. Imposible. Vas a hacer lo máximo siempre para que tu hijo esté bien. Así que no te machaques, suficiente tenemos con todo lo que significa la llegada de un nuevo ser en nuestras vidas y las hormonas revolucionadas. Confía en ti y cuídate bien decidas lo que decidas".