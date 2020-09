1 sep 2020

Dentro del panorama musical (al que tanto debemos por la función que ha jugado dentro del confinamiento por la pandemia) el reguetón está tratando de desprenderse de esa etiqueta que le señala como incitador del machismo. Y uno de los artistas que intentan desmarcarse de ello, es Yago Roche. "Siempre intento que se dé un mensaje e intento apartarme un poco de la idea que se tiene del reguetón, que siempre se dice que se le falta a las mujeres. Por eso intento apartarme de palabras vulgares. Lo que quiero es hacer música para que, cuando la gente salga de fiesta y a festejar, se lo pasen brutal y canten mis canciones. Que al final les llegue un mensaje positivo", nos explica el cantante, con quien contactamos después de que haya convertido a Laura Matamoros en musa de su último éxito, 'Abusadora'.

¿Cómo llegó hasta ella? Porque reconoce que, hasta que no comenzaron a rodar ese videoclip, jamás había tenido contacto con la 'influencer' que, sin duda, le ha ayudado a que el tema tenga una repercusión mayor. "Nos pusimos en contacto con ella gracias a mi equipo, porque tenían contacto. Se lo propusieron y, desde el primer momento, le hizo muchísima ilusión".

"Yo siempre he dicho que, quien participe en el proyecto, ya que yo lo hago de corazón porque es mi vida y mi suelo, que lo haga igual. Y Laura puso el corazón y muchísima ilusión desde el primer momento, y no nos lo pensamos. Además, es una chica maravillosa. El trabajo y la relación con ella desde el primer día ha sido maravilloso. Incluso con mi familia. Es una tía encantadora y nos lo pasamos brutal", ensalza el papel que ha tenido Matamoros en la grabación, que ya cuenta con más de 300.000 reproducciones en YouTube.

Yago está viviendo un momento dulce, no solo por este éxito, sino por el que lanzó justo antes, 'Atrévete', con el que él mismo reconoce que no esperaban tener tanto impacto, pero lo cierto es que lleva unos quince años dedicándose a la música. Los últimos cuatro o cinco, de manera profesional. Sobre eso, lo difícil que es no solo llegar, sino mantenerse, también se pronunciaba: "Es complicado porque hay muchísimos artistas que también hacen muy buena música. Al final, creo que no se trata de ser el mejor, sino de tener constancia, un buen equipo de trabajo y lógicamente, que el producto sea bueno.

"Y que esto sea tu vocación y que sepas que te vas a dedicar al 100% a ello. Pero el éxito se consigue con un buen equipo de trabajo. Es como una sociedad y si te asocias con alguien, que sea para sumar y que todo sea más fácil. Para que cada uno aporte de la mejor manera que puede", añade este joven de 26 años que sueña con, de aquí a cinco años más, haber podido cruzar el charco y continuar con ese sueño que tenía desde pequeño de formar parte del espectáculo.

Cantar en tiempos de Covid

Como no podía ser de otra forma, nos interesamos por su visión de los protocolos que se están siguiendo para dotar a las disciplinas artísticas de una nueva normalidad. "Por parte de los artistas, de la gente que nos dedicamos al mundo de la música, la verdad es que es de agradecer que existan estos protocolos. Yo lo agradezco cada vez que estoy en un 'show', porque si no, estaríamos todos en nuestras casas sin poder trabajar".

Sostiene, además, que la gente está siendo muy consciente de la importancia de cumplirlos de manera escrupulosa para que, poco a poco, las rutinas sean lo más parecidas a las que recordamos del pasado. "Al principio, cuesta un poquito más, pero yo, los últimos 'shows' que he hecho, la gente ha sido súper respetuosa. Todo el mundo con mascarilla, respetando las distancias… El público suele estar en mesas, separadas por dos o tres metros de distancia. La verdad es que yo veo que los protocolos se están llevando a cabo bien y que la gente los respeta", explica Yago.