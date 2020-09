5 sep 2020

A pesar de las complicaciones que toda la vida social tiene por culpa de la Covid-19, la XIV edición de los premios de la revista 'Escaparate' que dirige Mario Niebla del Toro pudo tener su noche de gala en Ronda. No hubo goyesca pero sí una ceremonia que obligó a mantener las distancias y el uso de mascarilla pero que quiso premiar la labor de muchas figuras de las artes, la vida social o la comunicación, como es el caso del periodista Vicente Vallés, sin duda una de las voces más aplaudidas en los últimos meses gracias a los editoriales que hace en el informativo de Antena 3.

Vallés recibió galardón junto a Simoneta Gómez-Acebo, que cogió el homenaje póstumo de su madre, la Infanta Doña Pilar —la sobrina de don Juan Carlos no quiso pronunciarse en nada que salpique a los asuntos del emérito—, mientras que la gran ausente de la velada fue Esther Doña, para disgusto de la organización.

Apenas unas horas antes, la viuda de Griñón se excusó con el argumento de que su representante no le dejaba viajar a Ronda —esta semana se ha sabido que va a colaborar en La Mañana de TVE como tertuliana de la crónica rosa— y dejó el galardón que se le dedicó al difunto marqués para mejor ocasión. Un gesto muy feo que, sobra decir, nadie aplaudió ni justificó. "Los hijos hubieran venido encantados a honrar la memoria de su padre pero no es de recibo que alguien anule cuando queda apenas un día para la ceremonia", comentó uno de los responsables.

La mala educación de Doña fue puro contraste con la generosidad de Simoneta Gómez-Acebo quien, consciente de que en este momento la familia debe estar en perfil bajo por todo lo que afecta a don Juan Carlos, aseguró que no iba a romper su promesa de estar en el acto y recordar a su madre "a quien nunca imaginé iba a echar tanto de menos". Junto a ella otros homenajeados como el diseñador Juan Palomo, el torero Pablo Aguado, el decorador Pascua Ortega, Fran Rivera o Mar Saura, entre otros.

Sin duda la presencia de Vallés acaparó la atención de la mayoría. Esta semana se incorpora a su trabajo en Antena 3 tras unos días de vacaciones y no dudó en compartir su premio como "el fruto de un equipo y nunca como algo personal".

Corazón Es consciente de que sus editoriales críticos con el Gobierno se han convertido en los más aplaudidos para la mayoría. ¿A qué cree que se debe?

Vicente Vallés Primero porque la pandemia ha tenido a la gente encerrada en casa y eso ha hecho que las audiencias aumentaran considerablemente porque todos estaban pendientes de saber qué estaba pasando y eso se ha notado especialmente en televisión. En cuanto a mí, lo que realmente he hecho es analizar lo que pasaba y dar información pura y dura, y eso supone poner en cuestión los datos oficiales. No nos hemos limitado a ser meros transmisores de lo que decían las autoridades sino buscar al máximo la verdad, como he intentado en particular, con mayor o menor fortuna.

C. ¿Le ha ocasionado problemas con los políticos?

V. V. Llevo muchos años en informativos y he vivido enfados por parte de los diferentes gobiernos o políticos como ha pasado con el PP, el PSOE, los independentistas… Es verdad que últimamente se ha puesto el foco más en mi persona, pero lo vivo como algo que forma parte de mi actividad como periodista. No hay que dejarse vencer por las presiones sino contar las noticias gusten o no. Es nuestra obligación.

C. ¿Qué noticia querría dar a su vuelta?

V. V. Sueño con abrir el informativo diciendo "Buenas noches, ya se ha encontrado la vacuna de la Covid".

C. ¿Cómo esta gestionando la situación actual?

V. V. Inevitablemente hay que convivir con la Covid porque ya no podemos encerrarnos en casa como sí hemos estado los meses anteriores. Hay que ser muy estrictos con la seguridad, como ha ocurrido en este evento, que se han establecido todas las medidas.

C. ¿Cómo ha vivido la situación del rey emérito don Juan Carlos?

V. V. Lo más importante es saber en quién hay que poner el foco y el eventual culpable será una persona concreta. Si no hay ningún responsable más, no se puede salpicar a la gente de alrededor. Hasta la fecha lo único que tenemos es algo con muy mal aspecto. La Institución ha marcado unas distancias muy estrictas, incluso dolorosas para un hijo con su padre, pero creo que correctas

C. ¿A quién le encantaría poder entrevistar en su regreso?

V. V. Sin duda a don Juan Carlos..