7 sep 2020

Compartir en google plus

En la película ‘Próxima’, Eva Green era una astronauta francesa con problemas con su hija cuando la mandan a una misión de un año de duración. En la serie ‘Away’ (Netflix), Hilary Swank es una astronauta americana con una misión de mucha duración a Marte. Una trama que viene de lo escrito en ‘Esquire’ por Chris Jones en 2014 sobre el tiempo que estuvo el astronauta Scott Kelly en el espacio.

‘Away’ es la historia de Emma marchándose cuando su familia más la necesita. Hilary Swank estuvo hablando con Peggy Whitson, la astronauta americana que más tiempo ha estado en órbita. “Fue maravillosa y me dio contó grandes y pequeños detalles. Cómo fue ser comandante y también cómo estar en un mundo de hombres”.

Las niñas de los 90

Portada de 'Las niñas'. pinit

1992 está ahí al lado y quizá la generación de la directora de Pilar Palomero sea demasiado joven (aunque haya ido a colegios de monjas). 'Las niñas' es un ejercicio de nostalgia y análisis histórico de anteayer. Porque da la impresión de que lo que las protagonistas viven, salvo por las mamachichos o el "Póntelo, pónselo", es lo mismo que vivieron las niñas de su edad en los 60 y 70. Que España no cambia. Tampoco es eso. Y que no nos digan que era horrible que cantáramos "Soy capitán, soy capitán de un barco inglés… y en cada puerto tengo una mujer. La rubia es, la rubia es sensacional, sensacional y la morena tampoco está mal". Venga hombre.

Dicho esto, la película debería llamarse Celia, si no fuera un título pillado por Elena Fortún. La niña Andrea Fandos, que interpreta a Celia, vale por toda la película y esta merece la pena aunque algunas cosas parezcan forzadas.

La mejor ciencia ficción

La portada del libro. pinit

Carmen María Machado: “Todos sabemos que Ted Chiang es un puto genio, pero es que es un puto genio”. Sexto Piso publica ‘Exhalación’, un libro de relatos donde Chiang (1967) emplea la ciencia ficción para indagar en la condición humana. O sea, lo que se hace con la ciencia ficción cuando se hace bien. Cuando se es Philip K. Dick o Ursula K. Le Guin.

Da igual si no tiene una k en su apellido, Thiang es un magnífico escritor que puede plantearnos la posibilidad de ponerse en contacto con versiones de nosotros mismos en otras líneas temporales. Y nada de manidos enfoques distópicos. Sus relatos son tan sorprendentes como elegantes. Hasta Barack Obama dice de Thiang que hace la mejor clase de ciencia ficción.

Al final, le cortan la cabeza

La portada del libro. pinit

La británica Hilary Mantel (1952) concluye su trilogía de Thomas Cromwell con ‘El trueno en el reino’ (Destino). Su trilogía sobre Enrique VIII y el hombre que lo sostuvo. Información de servicio: son 960 páginas. Inglaterra. Mayo de 1536. Ana Bolena ha sido decapitada y a Enrique VIII le apetece un segundo desayuno.

Thomas Cromwell continúa su ascenso al poder y la riqueza. "¿Qué haréis —pregunta el embajador español a Cromwell— cuando el rey se vuelva contra vos como hace tarde o temprano contra todos los que están próximos a él?". Son los últimos años de Cromwell, el hijo del herrero, el funcionario al servicio de su rey caprichoso. Un thriller histórico. Mantel novela pero no inventa, solo imagina cuando algo no está documentado. Sabemos que Cromwell también perderá la cabeza, pero conocer la historia no es lo importante en los libros de Mantel. Lo es disfrutarla.