11 sep 2020

La guerra en las redes sociales librada entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez fue encarnizada. Se dijeron de todo. Se hicieron acusaciones muy graves. Él llegó a llevar a la madre de su hijo ante la Juticia, acusada de acosarle. Pero, ¿y si estuviesen dispuestos a estar juntos de nuevo?

No es una pregunta tonta. Ni lanzada al azar. Hace unos días, Kiko Hernández informaba que la expareja había sido visto junta y en buen entendimiento. Es más, mostraban en 'Sálvame' las imágenes de ese paseo por Canarias, que les había hecho llegar un testigo de una escena sorprendente, pero que no deja de ser esperanzadora (al menos, para lo intereses de ese menor que nació con complicados problemas de salud).

A los 'followers' de ella les ha picado la curiosidad sobre si hay o no entre ellos algo más que buen rollo por el pequeño. Se lo han preguntado en Instagram, y Aurah ha contestado a través de su canal de Mtmad. Sin ser contundente, porque ni ella misma sabe en qué momento vital se encuentra, pero sí dando muchas pistas de lo que podría suceder a corto plazo.

Esta explica que se siente "un poco confundida, aturdida, emocionada, revuelta, loca. No sé cómo me siento emocionalmente". Unas palabras que, tras confesar que la historia de amor que mantuvo hace meses no había funcionado y tras ese encuentro secreto, podrían darse forma de que, al menos, se lo está pensando.