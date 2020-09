12 sep 2020

Bertín Osborne ha conseguido que Jesús Vázquez abriera su corazón como nunca en su entrevista en 'Mi casa es la tuya'. El presentador ha hablado de todas las facetas de su vida, incluida la polémica en la que se vio envuelto siendo inocente (al igual que otros famosos como Jorge Cadaval), el 'Caso Arny'.

"Me llevé un zasca muy gordo. Yo ni conocía el bar, nunca se supo qué fue aquella cosa por la que nos crucificaron. Fue muy siniestro todo, salimos inocentes porque se descubrió que fue todo un montaje", ha explicado Jesús.

Pero los meses de incertidumbre supusieron un gran daño en su familia, especialmente en su madre. "Mi madre se puso enferma durante el juicio, es algo que tengo dentro y lo quiero sacar. Tenía cáncer y se puso peor porque estaba sufriendo tanto... Ella estaba enferma y por esto no ponía de su parte, no se cuidaba, estaba destrozada, lloraba, no se tomaba las medicinas y ya veíamos que se iba".

Entre lágrimas, el presentador ha desvelado la mentira que le contaron sus hermanos y él a su madre justo antes de fallecer: "Nunca lo he contado, pero ya nunca más lo voy a tener que decir. Hice una cosa muy chula con mis hermanos y una de las mentiras más bonitas que he dicho en mi vida. Hicimos un paripé los tres hermanos, un teatro. Le quitamos la televisión de hospital y le dijimos que se acabó todo y el juez había dicho que no tenía nada que ver... Al día siguiente se murió Bertín, esperaba que pasara eso, se fue más o menos bien, le hicieron sufrir mucho. Se le cambió la cara y se fue en paz".

Sin duda, este es uno de los capítulos más dolorosos de la vida de Jesús Vázquez, pero por suerte, tal y como él mismo relató: "Tras eso empezó mi vida, que ha sido colosal".