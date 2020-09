19 sep 2020

Rocío Flores ha explotado, así lo demuestran sus últimas delcaraciones en las que defiende a su padre, harta ya de que haya personas que quieran romper su relación familiar.

Aunque había tomado la decisión de permanecer alejada de las cámaras, la situación que está viviendo su padre, Antonio David ha hecho que saltara al frente para defenderlo. La joven ha entrado en directo en 'Sálvame', "No todo vale por dinero, basta ya de intentar destruir una familia, no se lo merecen", decía. "Basta ya de hacer daño a un pareja que lleva 20 de la mano superando juntos cosas más difíciles que esto. Si todo esto fuese cierto habría salido mucho antes", y además añadía, "no estoy dispuesta a ver sufrir a Olga que es la persona que me ha criado, le pese a quien le pese. ¿A mí me van a decir que tienen un matrimonio de conveniencia? El amor que se tiene esta pareja no se compra con dinero", afirmaba Rocío.

Tras estas palabras, Antonio David aparecía entre lágrimas: "¿Qué intenten destruir a mi familia? por ahí no paso. No quiero que mi hermana pequeña crezca en un hogar desestructurado como me he criado yo", decía.