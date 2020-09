22 sep 2020

Diana Navarro nació en Málaga el 21 de abril de 1978. De profesión cantante-compositora y actriz. Estudió Artes Escénicas en la Escuela Universitaria de Artes TAI. Tiene ocho discos, dos nominaciones a los Grammy Latinos, uno como Artista Revelación (2005) y otro como Mejor álbum de flamenco (2012). Obtuvo el Ondas como Artista revelación, el del Publico Canal Sur y Cadena Dial. Ha participado en las películas Padre no hay más que uno, Madre del Cole (2019-2020), dirigidas por Santiago Segura. En el 2014, interpretó a Estrella Velasco en la serie Amar es para siempre de Antena 3 y participó como concursante en Tu cara me suena de la misma cadena. Su último trabajo discográfico Inesperado, ha sorprendido a todos al fusionar el trap con la copla de Marifé de Triana. Una vez más, Diana no nos deja indiferentes.

Hoy Corazón Conocí a Romana, a través de las redes sociales. Sus fotografías apuntaban a que su vida al lado de Diana Navarro tenía que ser muy atrayente. ¿Es cierto que Romana eligió su propio destino?

Diana Navarro Sí. Romana es adoptada, pero no la adopté yo, me adoptó ella a mí. Vivimos en una urbanización con jardines y un día entró maullando y me dio la impresión de que tenía hambre. Le puse unas salchichas y devoró el paquete en menos de dos minutos. Mi marido me avisó que si volvía no le diera comida, porque no se podía quedar. Los dos somos alérgicos y no se podía quedar en casa.

H.C. Un romance de ida y vuelta, ¿no?

D.N. Así es, porque yo me fui unas semanas fuera por motivos de trabajo y cuando regresé allí estaba esperando una respuesta. Ese día no le dimos de comer, le dimos de beber y se quedó con nosotros

H.C. ¿Cómo fueron esos primeros momentos de adaptación?

D.N. Se adaptó muy bien. Le gusta el sofá, es su sitio favorito. Con la comida tampoco tuvimos problemas. Come pienso y su preferido es el de salmón.

Diana Navarro junto a Romana.

H.C. Entonces todo ha ido sobre ruedas.

D.N. En una ocasión se nos escapó y debió de tener una aventura amorosa porque se quedó embarazada. Los gatitos no vivieron y en ese momento decidimos que había que castrarla. Mi marido (Rafa), le ha salvado la vida en varias ocasiones: la tuvo que bajar de un árbol porque ella no podía, la salvó de un perro…

H.C. ¿Cómo solucionaron el problema de la alergia?

D.N. Tenemos mucha higiene en casa y echamos espray antialergia. Creo que estoy inmunizada.

H.C. ¿Su gata no le ha contado a sus amigos felinos que en su casa se vive muy bien?

D.N. (Risas) Cuando vino a casa la primera vez, se trajo una amiguita. Resultó que era la hermana y se la llevamos a un familiar de Rafa. De momento, no ha traído más amigos.

H.C. Con su último álbum Inesperado, ha conseguido un gran éxito de crítica y público. ¿Tiene algún significado especial para usted?

D.N. Sí, porque en Inesperado podéis encontrar una versión trap de una copla de Marifé de Triana (Encrucijada) La seguidilla del Morruco, la contestación de la canción Señora de Rocio Jurado, que se llama Deseo comprenderte, que es lo que la señora le cantaría al señor infiel…

H.C. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración de Diana Navarro?

D.N. Siempre me inspiro en el amor y el desamor, en toda su extensión y cosas que le puedan llegar a la gente. Me mimetizo con los personajes. Con la copla desarrollas mucho esa faceta. En Inesperado hay una canción que se llama: A Dios, que habla de que cuando un ser amado fallece tienes la esperanza de que no te va a abandonar nunca.

H.C. En ese álbum fusiona el trap y la copla. ¿Es una forma de acercar este género a los jóvenes, al público millennial?

D.N. La copla es un género que es historia cultural de nuestro país, pero está asociada a una época muy triste de nuestra historia. Es injusto porque la copla es apolítica, lo que hace es expresar un sentimiento. Es cierto que la copla republicana tenía una frescura y una libertad que no tuvo en la época franquista, pero hay grandes obras que, para mí, son obras de teatro cantadas. Tengo una cruzada personal para que no se pierda. Mis sobrinos escuchan mucho trap y a mí esas letras me horrorizan. He querido demostrarles que se puede hacer un trap poético. Cuando imité a Marifé de Triana en Tu cara me suena (Antena 3), se me ocurrió la idea de fusionar los dos estilos. (Fechas de la gira en su web https://diananavarro.es/#Actualidad).

H.C. ¿Les ha gustado a sus sobrinos el resultado de esa fusión?

D.N. (Risas) Sí. Lo hemos hecho con respeto y he aprendido mucho. He entendido que ellos juguetean con las letras… Es interesante ver su punto de vista y respetar las nuevas creaciones, aunque no te gusten. Ahí está la libertad de expresión.