23 sep 2020

Ya lo decíamos ayer: para algunos de los concursantes de 'MasterChef Celebrity', esa exposición de su carácter le va a hacer flaco favor a su imagen de ahora en adelante. El claro ejemplo de ello es Ainhoa Arteta, que ya la pasada semana, cuando comenzó a emitirse el espacio, generó un 'run run' con su comportamiento. Este martes, ha vuelto a suceder.

La cantante la lío. Mucho. Porque en un momento de tensión, tuvo unas palabras gruesas hacia uno de los jueces del concurso: Jordi Cruz. Y todo porque tenía problemas con el postre, que se le quemaba y el cocinero le indicaba que iba a tener que repetirlo. La respuesta por parte de ella era contundente: "Vete a la mierda".

Ahí no quedaba la cosa. Con Jordi absolutamente perplejo por lo que acababa de escuchar, ella aún tenía algo más que decir: "No me toques la moral, ¿eh?". Una nueva explosión de su mal genio que deja en evidencia que Arteta es una mujer de armas tomar y que no encaja bien las críticas. Aunque quien le esté realizando la advertencia sea un auténtico profesional en el campo en el que ella anda verde.

Aún así, como Cruz es de otra manera, intentaba calmar los ánimos minutos más tarde. Se acercaba a ella y le advertía: "Conmigo no deberías mosquearte, porque yo te estoy ayudando". Mucho más dócil, Ainhoa le daba una contestación dulce (como se pretendía que fuera ese postre que generaba este cisma): "Yo te voy a enseñar a cantar y tú me tienes que regalar ese libro".