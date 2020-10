1 oct 2020

Compartir en google plus

¿Quién nos iba a decir, después de todas las barbaridades que se han dedicado en las redes sociales, que a Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez les quedasen más capítulos por escribir... como pareja? Sí, es sorprendente, pero lo cierto es que, primero las fotos que se les hicieron en Canarias semanas atrás, y después la 'pillada' en un restaurante de París este fin de semana, han avivado los rumores sobre una reconciliación que, ahora, ella ha aclarado.

Ante las especulaciones y la polémica que ha suscitado verles juntos de nuevo, ha sido ella quien ha querido aclarar qué pasa entre ellos. Lo ha hecho este jueves, con un vídeo en su canal de Mtmad en el que se pronuncia por primera vez de manera clara sobre el asunto, más allá de las vaguedades de lo confundida que se encuentra.

Estoy actuando con mis sentimientos"

"Estoy actuando con mis sentimientos. No le debo a nadie no hacer algo que sienta por el qué dirán. Creo que lo estoy haciendo bien", dice, dejando claro que las presiones en redes sociales o en comentarios en medios de comunicación no van a provocar que eche el freno si su corazón siente que debe estar al lado del futbolista. Por mucho que la sombra del pasado pueda ser un losa pesada.

"A veces la situación me supera, ni yo misma pensé vivir estas cosas, pero quiero que entiendan que necesito una trocito de mi vida para mí y que cuando esté lista prometo que voy a hablar de todo. Necesito aclararme, vivir libremente, no hacer por el qué dirán. Estoy muy contenta y ante todo siempre he dicho la verdad", añade sobre este asunto, sin dejar claro si están juntos o solo es un acercamiento, a modo de prueba.