10 oct 2020

En las últimas semanas un filtro de Instagram ha revolucionado las redes sociales. Se trata de un efecto que te cambia el pelo de color a un morado muy particular y claro... las celebrities han caído rendidas a este cambio de look tan repentino en sus stories dando lugar a confusiones. Pero este no ha sido el caso de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos (portada de nuestra revista esta semana) ha abandonado su color de pelo y ha apostado por un tono que nadie se esperaba.

Ha sido en sus stories donde Alejandra ha compartido con sus seguidores la noticia.

De su característico negro ha pasado a ser pelirroja. Un cambio que sus seguidores no han dudado en comentar. ¡Súper radical! Un cambio que en su momento, María Teresa Campos dijo que le horrorizaba pero parece que la pequeña del clan ha hecho caso omiso a su abuela... y ahora luce más cambiada que nunca.