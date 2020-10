14 oct 2020

No, Carlos Lozano no está emparejado de nuevo. El presentador se encuentra soltero, sin compromiso y tranquilo. Así lo asegura la revista 'Diez Minutos', que dice haberse puesto en contacto con él después de que su última ex, Miriam Saavedra, soltara la bomba de que este estaba emparejado (este es el futbolista con el que se la relacionó a ella).

No solo eso, sino que apuntaba a una concursante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' como esa mujer junto a la que Lozano se había lanzado a la aventura del amor. La identidad de esta no era otra que Mayka, a la que hemos visto en pantalla caer en la tentación de Óscar Ruiz.

"Cuando estás con una pareja… él tiene una pareja, no sé si lo sabéis. Creo que le compete a él decirlo. Cuando una persona tiene pareja tiene que respetarla. Ella es muy guapa y muy joven, os voy a dar un dato, está en 'La isla de las tentaciones'", soltaba la peruana en 'Sálvame', antes de que saliera ese nombre de Mayka a la luz.

Pero no. Carlos lo desmiente de manera categórica. "Mayka me comenzó a seguir en Instagram y me dijo que me admiraba mucho y tal pero ni la conozco", son las escuetas declaraciones con las que explica la relación que tienen, que es prácticamente ninguna, y que dejan ver que sigue tranquilo con su vida sin Miriam.