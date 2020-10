16 oct 2020

Se la ha jugado por dinero. Así de claro parece quedar el asunto de esos mensajes que Kiko Rivera le habría mandado a Techi a finales de agosto, subidos de tono y que ella no tuvo reparos en leer públicamente, en 'Sálvame', provocando que volviese a planear sobre el matrimonio del artista la sombra del mal rollo. Unas palabras de flirteo que él aseguró, al instante, que no eran así y ante las que no mostró la más mínima preocupación.

Ahora se conocen más vericuetos de esta historia. O, más bien, la intrahistoria de la misma. El propósito de su ex de salir de la nada para reaparecer ante los focos y poner a los pies de los caballos a un hombre que, se supone, quiso en su día. Lo cierto es que Techi no estaba pasando un buen momento, él se enteró y le preguntó. Por puro interés. Esos mensajes interpretados como inapropiados, según su prima Anabel Pantoja, se dieron en un tono de broma.

"Yo tengo ya los datos. Mi primo no va a querer que lo haga público. Sé de lo que están hablando, Kiko se entera de una situación, de que Techi está pasando un mal momento porque ella lo hace público. La escribe a esa hora porque él se queda despierto muchas noches y cuando él le habla de lo de las revoluciones pues será un acto de broma", explicaba la colaboradora de 'Sálvame' antes de añadir que Kiko estaba "flipando".

Aún había más, porque una amiga de ella ha sacado a la luz un audio que deja en evidencia que lo ha hecho todo por dinero. Dándole la vuelta a la historia, con artes de dudosa ética, para sacarse un puñado e euros y volver a primer línea televisiva. "Yo creo que le voy a dar un poquito más de tiempo a ver cómo reacciona. Como yo ya le he hecho pantallazo eso se queda ahí aunque lo borre y no va a ser nunca tarde para sacarlo. Entonces puedo utilizar esa coartada", comienza diciendo.

"Todo lo que tenga que ver con Kiko es acojonante, un bombazo y más conmigo, su novia de hace años, con la que ha vuelto un montón de veces. La mujer no lo va a dejar, porque aguanta todos los cuernos del mundo, pero es que me he quedado... Esta es mi manera de sacar dinero en televisión. Osea la has cagado Kiko, la has cagado. Qué más me da, si nunca va a ser mi amigo", terminaba, poniéndose en evidencia.

Ahora habrá que ver cómo reacciona él o si lo deja pasar. Porque el gusto de Techi por el dinero, es algo que siempre ha estado sobre la mesa. ¿Recordamos esa boda con Alberto Isla, de quien se separó tres semanas después de haber cobrado la exclusiva de rigor?