19 oct 2020

'La pr1mera pregunta’ ha sido fulminada a la tercera semana, cuando su audiencia confirmó —con un 4,4%— que los cambios de última hora no solo no sumaban sino que restaban. Ni siquiera el arrastre del fútbol hizo que los espectadores se quedaran en La 1. Da que pensar. Y mucho. El programa era una suerte de debate informativo, pero no dependía de los Servicios Informativos sino de Entretenimiento, así que los temas, el tratamiento y el tono se alejaban de un informativo. Pero, como entretenimiento, el espacio rehuía el ‘show’ aunque se adornaba de algún golpe de humor aunque no llegaba a soltarse para no perder el rigor de lo que pretendía ser, un informativo. Vamos, que al final, ni chicha ni limoná. Tal y como están las cosas, TVE tiene que tener más claro lo que busca, sobre todo cuando necesita un buen debate informativo, sin el griterío de otros en los que prima el ruido, y un buen 'show' de entretenimiento, que apueste por la diversión y el espectáculo. Tal vez el error ha sido quedarse en tierra de nadie.

Quien también va por mal camino es Jesús Vázquez en ‘MYHYV’, el ‘dating’ de Cuatro da cifras de espanto, sin llegar en ocasiones al 3%. Claro que todos pensábamos que ‘la nueva era’ aportaría cambios en la mecánica, tronistas con menos lastres y una verdadera apuesta por la búsqueda del amor de sus participantes. Encerrados en la casa, presentado todo como un culebrón o una serie juvenil de picorcillos incontrolables, todo gira alrededor de lo que ocurre con el tronista. Mucho se habló de romances gays y lésbicos para sacudir el formato, el fichaje del nuevo presentador parecía la excusa perfecta, pero al final por unos y otros, la casa sin barrer. Y está pidiendo a gritos que alguien entre con la escoba.

Conservar el misterio

Arturo Valls en la imagen promocional de 'Mask Singer' pinit

Siempre me he preguntado cómo es posible que en España exista la tumba al soldado desconocido, porque en este país al final todo se sabe y lo normal es que alguien llegara diciendo que "es el hijo de la Paqui" y aquí paz y después gloria. Todo esto lo digo porque el misterio es una de las claves del éxito en Estados Unidos de 'Mask Singer', un concurso en el que, disfrazados para ser irreconocibles, dos grupos de famosos (eso al principio) compiten cantando. Antena 3 cuenta con Arturo Valls al mando, lo cual garantiza unas risas, y unos ‘rastreadores’ que esperan descubrir quién se esconde tras la máscara: Los Javis, Malú y José Mota. Hasta aquí todo muy bien, salvo que ya empiezan a correr rumores sobre los posibles 12 participantes. De ser así, toda la gracia del concurso se viene abajo. Así que Antena 3, lejos de jugar a dar pistas, debe jugar al despiste.

Más ministerios

Una imagen de 'El Ministerio del Tiempo'. pinit

TVE se plantea una quinta temporada de ‘El ministerio del tiempo’ y sigue estudiando el tema de la financiación, manteniendo contactos con HBO para retomar las aventuras espacio-temporales de un comando ya famoso en todo el mundo. Algo que la cadena pública debería plantearse es, siguiendo el ejemplo de ‘HIT’, incluir un debate posterior en el que se analice las figuras que han protagonizado el capítulo, explicar el contexto histórico, convertir la serie en una excusa para incluir una clase que arroje luz sobre nuestro pasado y sea un servicio público. Es más, podría reponer todos los capítulos en La 2 y empezar un curso escolar de Historia de España.