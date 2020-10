24 oct 2020

Tamara Gorro tiene muy preocupados a sus seguidores. Su marido Ezequiel Garay ha escrito un comunicado a través de la cuenta de la 'influencer' en el cual explica a la 'familia virtual' que Tamara ha tenido que ser intervenida.

"Hola a todos. Les escribo en nombre de mi mujer, debido a la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Tamara tuvo que ser intervenida quirúrgicamente", ha comenzado diciendo el futbolista. "Ella se encuentra bien, pero siguiendo la recomendación del doctor, en absoluto reposo durante unos días. No duden que como siempre, Tamara les contará en primera persona todo", ha finalizado.

Por el momento no se sabe qué ha ocurrido pues, tal y como ha declarado Ezequiel, Tamara necesita reposo absoluto. Rápidamente sus amigos y seguidores no han tardado en mandarle mensajes de ánimo. "Ay no, mi Gorrix, Os abrazo infinito", ha escrito Sofía Ellar. "Espero que no sea nada amiga, cuídate mucho que eres fuerte y puedes con todo. Te mando toda mi energía positiva", ha afirmado Ana, madre de Dulceida.

Y es que no hay duda de que en cuanto se sienta más recuperada, la 'influencer' comunicará el motivo de su intervención, pues siempre ha compartido con su 'familia virtual' cada acontecimiento de su vida. Lo hizo hace tan solo un mes con la operación a la que fue sometidosu hijo Antonio o hace tan solo unos días con la maravillosa noticia de que la hija de unos amigos suyos, a la que llama cariñosamente su 'princesa', ha superado el cáncer que padecía.