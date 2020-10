26 oct 2020

Siempre ha tratado de tener un perfil lo más discreto posible, pero la muerte de su hermano Álex ha puesto a Clemente Lequio bajo un foco mediático ávido de cualquier detalle sobre la vida del otro hijo varón de Alessandro (y el único de Antonia Dell'Atte). Porque en sus redes sociales apenas tiene un puñado de publicaciones en las que, más allá del par de homenajes que ha rendido a su hermano fallecido, poco o nada nos descubre sobre él.

El hecho es que, la muerte de Álex, como decimos, su polémica ausencia en el funeral de este (se dijo que porque no recibió la llamada a tiempo) y la presunta mala relación con su padre han provocado que la prensa trate de contactar con él por tierra, mar y aire. Y que este se haya hartado. Hasta el punto de publicar en su cuenta de Instagram un vídeo de casi cinco minutos y medio de duración en los que deja claro que no va a conceder exclusivas.

Sin embargo, ofrece algunos detalles de su vida más que jugosos. Porque, hasta la fecha, le hacíamos soltero, aunque con pareja, pero resulta que, en algún momento de estos cuatro años que lleva residiendo en Miami (ya su madre excusó que esa distancia con España había motivado que no estuviera en el último adiós a Álex, y él lo dejo claro: "Vivo en Estados Unidos, alejado de la prensa. Alejado del cotilleo"), ha dado el 'sí, quiero'. "Estoy casado". Lo pronuncia claramente. Y les diremos que ella es Corbie Gregory, con quien vive desde hace muchos años.

La foto que vemos arriba (y otro par de ellas en el mismo Instagram), son lo poco que sabemos de una mujer tan discreta como Clemente, que aprovecha esta intervención para subrayar que "no me gusta vender mi vida privada". Buena dupla. Este aprovecha la grabación para explicar que se dedica a trabajar de camarero. Que su etapa como 'DJ' quedó atrás y, ahora, para poder vivir, hace entre 50 y 60 horas semanales en un restaurante para llevar dinero a casa. De manera honrada y humilde.

Además, aprovecha la coyuntura para aclarar que con Alessandro Lequio no hay ni medio problema, tal y como se ha informado desde España, provocando esas llamadas que han acabado con su paciencia: "No tengo ningún problema con mi padre, hablamos cada día". Y por si a alguien le diera por dudar de su dolor por no poder despedirse de su hermano, aclara: "He sufrido mucho. Estaba encerrando sabiendo que a mi hermano le faltaban semanas de vida". Y es todo lo que tiene que decir, porque considera que ahondar en este fallecimiento sería "pornografía".

Para terminar, también arroja luz sobre los comentarios que indicaban que había criticado a Kim Kardashian "por estar gorda". Clemente se muestra igual de contundente al aclarar este extremo: "Yo he criticado un prototipo de mujer y de belleza que está de moda ahora, que es una belleza plástica. No critico la cirugía plástica, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero con simplicidad". Y añade que Kiko ha creado un prototipo de belleza basado en unas nalgas exageradas para su gusto.