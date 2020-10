26 oct 2020

Lo malo de los formatos grabados y emitidos meses después, es que las redes sociales son el enemigo número 1 para quienes odian los 'spoiler'. A 'La isla de las tentaciones', le pasa. Porque es muy fácil meterse en los perfiles de los concursantes y comprobar por qué derroteros ha discurrido su vida sentimental una vez regresan de República Dominicana hasta que se les presenta ante la audiencia.

Sin embargo, hay quienes saben guardar bien los secretos para darle ese toque de emoción tan necesario. Hablamos de Mayka, que entró como pareja de Pablo para terminar desvelando que con quien quería tener una relación era con Óscar, con quien tuvo algo más que un inocente roneo. Sin embargo, a día de hoy, no comparte su vida ni con uno ni con otro... pero tampoco está sola.

Anoche se celebrara ese debate sobre el concurso y el encargado de soltar el bombazo (antes de la consiguiente ratificación de ella) era, precisamente, su ex: "Pero qué vas a decir si ya estás con otro". Primero, se hacía el silencio. A continuación, era Suso Álvarez quien daba el nombre: Tony Spina. Sí, sí el mismísimo ex de Oriana Marzoli y Makoke.

A ella no le quedaba más que reconocer la evidencia, aunque sin etiquetar como formal lo que hay entre ellos: "Sí, lo conozco. Lo conozco de haber quedado con él varias veces y es verdad, ahora de ahí a estar con él oficialmente...". Por si sirviera de algo, Kiko Matamoros se encargaba de subrayar lo buena pareja que hacen. Ahora, solo el tiempo dirá hasta dónde llega la relación.

Porque, por lo pronto, él anoche pasó de ver el debate en el que aparecía su chica (o su proyecto de ello). Optó por un litro de helado y una buena serie en Netflix. Lo cual no quiere decir que no la apoye, simplemente que puede que no le dé tanta importancia a la televisión como lo hacía antaño.