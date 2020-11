2 nov 2020

Vanesa Romero nació en Alicante, el 4 de junio de 1978. De niña, una de sus grandes pasiones era el atletismo, pero las lesiones pusieron punto final a su carrera deportiva. A partir de ese momento, Vanesa da un giro y comienza su trayectoria profesional como modelo, presentadora, actriz y escritora. En 2005, presentó el programa de zapping Los imposibles en Telemadrid. En su trayectoria como actriz, es especialmente conocida en las series Aquí no hay quien viva (Antena3) y La que se avecina (Telecinco). En teatro, ha trabajado en los montajes de ¡Qué desastre de función! (2013) y El clan de las divorciadas (2017). Acaba de publicar su primera novela, Música para Sara. Además, es la imagen de la campaña de Centros Ideal 'Cuerpos Valientes'.

Hoy Corazón 'Aquí si hay quien viva', eso es lo que opinan los cuatro canes y las dos felinas de Vanesa Romero. ¿Cómo se llaman estas joyas?

Vanesa Romero El primero en llegar fue Lucas y luego, Betty, de su amor nacieron Budy y Pechy. Son de raza yorkshire.

H.C. ¿Cómo surgió el amor entre Lucas y Betty?

V.R. Lucas fue un regalo, tiene 13 añitos y para mí era el perro diez. Hace tres años empecé a pensar que en algún momento podía dejarme y me angustiaba mucho. Al poco tiempo me regalaron a Betty, se enamoraron y nacieron los pequeños. Fue una camada de cuatro, el menor murió, otro se lo regalé a la directora de mi serie —Laura Caballero— y Budy y Pechy se quedaron conmigo. El parto fue muy emocionante, nacieron en casa. Betty sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Ha sido una experiencia maravillosa. Ella es una madraza.

H.C. ¿Cómo ha sido la educación de los peques?

V.R. Los padres han educado muy bien a los pequeños, aunque he necesitado la ayuda de un adiestrador para ordenarles y corregir algunas cositas. Pero somos una familia muy unida. Lucas tuvo un accidente y estuvo a punto de morir, yo creo que tener a Betty y a sus hijos a su lado le ha dado fuerzas para seguir viviendo.

H.C. Hablemos de las gatas. ¿Cómo son sus dos felinas?

V.R. Se llaman Uma y Hepburn, en honor a Uma Thurman y Katherine Hepburn. Son recogidas de la calle.

H.C. ¿Cómo se organiza a la hora de la comida?

V.R. Son muy listos, saben perfectamente cuándo les toca comer y, cuando se me pasa la hora, me miran enfadados. Preparo seis cacharritos de comida y es muy curioso verlos. Primero doy a los padres y luego a los pequeños. Por último, a las gatitas.

H.C. Dos especies de animales diferentes en una misma casa. ¿Cómo se llevan entre ellos?

V.R. Se llevan bien. Dentro del ecosistema que tienen, no hay problemas. Hay veces que los perros se creen gatas y las gatas, perros. Uma ejerce de mama de todos.

Los perros de Vanesa fueron su gran apoyo cuando sufrió Covid19. pinit

H.C. Se contagió del Covid19 en marzo. ¿Cómo lo pasó?

V.R. Fue muy duro. Estuve dos meses hasta que di negativo en las pruebas. He tardado seis meses en empezar a notar que era yo. Fue un momento en el que no se sabía nada, todo era muy caótico y mentalmente te destrozaba. Es muy duro ver que no avanzas, es como una montaña rusa. Hoy bien, mañana mal. Había veces que me preguntaba: ¿tendré un solo día que me encuentre bien, un solo día? Es una enfermedad muy solitaria porque no puedes estar con nadie. Te da tiempo a pensar muchas cosas… Pero ya ha pasado.

H.C. ¿Le ayudaron en esos momentos tan difíciles sus perros y las gatas?

V.R. Muchísimo, ha sido la única compañía que podía tener. Los animales te dan todo a cambio de nada.

H.C. Es embajadora de la campaña 'Cuerpos valientes' del Grupo Ideal. ¿En qué consiste?

V.R. Es una iniciativa para premiar el esfuerzo de quienes están trabajando en primera línea durante el coronavirus. Profesionales sanitarios, repartidores, dependientes, Cuerpos de Seguridad del Estado y otros colectivos, a quienes se les está regalando 100.000 tratamientos de belleza, para compensarles por los malos momentos que han vivido. Además, han creado una camiseta exclusiva para apoyar la investigación contra el coronavirus, cuyos beneficios íntegros de su venta se destinarán a un proyecto de investigación del CSIC contra el Covid19. (https://www.centrosideal.com/)

H.C. Todos los seguidores de La que se avecina están pendientes de su continuidad. ¿Volveremos a ver a Raquel?

V.R. En julio nos comunicaron que continuará, pero de momento toca descansar por las circunstancias que vivimos…

H.C. Acaba de publicar su primera novela, 'Música para Sara'.

V.R. Cuando terminé mi anterior libro, Reflexiones de una rubia, se me ocurrió escribir sobre la vida de Sara. Es un libro que invita al autoconocimiento, a pensar sobre la felicidad y el camino correcto.