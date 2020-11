5 nov 2020

Desde que empezó en el mundo de la televisión (delante de las cámaras, nos referimos) a Risto Mejide siempre le ha caracterizado llevar gafas de sol. Así que, ayer las comparaciones para Kiko Hernández fueron inevitables, porque apareció en el plató de 'Sálvame' con los ojos ocultos bajo este complemento. Aunque, en su caso, va a ser temporal.

El colaborador explicaba, de manera sencilla, qué es lo que le había pasado para aparecer así ante la audiencia de Telecinco. Aunque, primero, realizaba una broma: "Tengo el ojo a punto de caer". Unas palabras tras las que detallaba la razón real, pero que no impedía que la imagen se viralizase.

Kiko en a imagen que se hizo viral. pinit

"Me levanté con un pedazo de orzuelo y tengo un ojo que está a punto... que se me va a ver. Pero bueno, mientras no se caiga...", añadía Kiko, que nunca se ha cortado a la hora de explicar sus problemas de salud. Por ejemplo, esa ansiedad que vivió durante el encierro más estricto como consecuencia de la pandemia.