Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, han estado en numerosas ocasiones en el punto de mira por las diferentes polémicas en las que se han visto envueltos. La familia de la tonadillera ha sido siempre una de las más conflictivas en el mundo de la televisión, sobre todo tras el testamento que salió a la luz de Paquirri, marido de Isabel. Ahora que parecía que su relación era más estable que nunca, las alarmas han vuelto a saltar y se han puesto al pie del cañón para arremeter duramente unos contra otros.

Irene está pasando uno de los años más difíciles de su vida, y es que tras haber perdido a su madre, parece que todo va a peor. Tras las declaraciones que hizo su marido en 'Sábado Deluxe' en las que aseguraba estar sufriendo depresión, la guerra dentro del 'clan pantoja' ha hecho que Irene vuelva a defender a capa y espada a su marido.

"¿Por qué tiene que entrar en directo y dejarme como una mierda", decía Kiko Rivera tras la intervención que hizo su madre en directo cuando desveló el mal momento que está pasando. Tras esta nueva guerra de reproches entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, Irene ha compartido una foto en su cuenta personal de Instagram en la que muestra el apoyo a su marido bajo la que escribía: "Siempre".

Aun sí, y tras haber demostrado que va a seguir luchando por su marido, tal y como ha hecho siempre, ha querido hacer un par de declaraciones en sus redes sociales en las que alegaba: "Estoy un poco cansada de que me echen las culpas a mí de algo que no tengo nada que ver y de que me nombren a mi padre".