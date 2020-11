9 nov 2020

La terrorífica boca de Anne Hathaway lo es todavía más en 'Las brujas', de Robert Zemeckis, película basada en el libro de Roald Dahl que ya fue llevado al cine por Nicolas Roeg con Anjelica Huston en el papel que ahora interpreta Hathaway (‘La maldición de las brujas’, se llamó). Guillermo del Toro, Keny Barris y el propio Zemeckis firman ahora el guión. En el reparto, también Octavia Spencer, Stanley Tucci y Rowan Atkinson. Ambientada en la Alabama de los 60, las brujas, que odian a los niños, pretenden exterminarlos después de convertirlos en ratones. La obra de Dahl es mucho más inquietante que ‘Las brujas’, que rebaja un poco la mala leche del escritor. Anne Hathaway está maravillosa, pero no tengo muy clara la necesidad de este 'remake'. Aunque me preocupa más el de ‘Matilda’.

Hugh Laurie es político

Hugh Laurie en 'Roadkill'. pinit

Hugh Laurie interpreta en ‘Roadkill’ (Movistar Seriemanía) a un político británico que está a punto de puerta grande o de enfermería. Antes de ser miembro del Parlamento y alto cargo en el Gobierno conservador, vendía muebles e inmuebles. Esta miniserie de BBC escrita por David Hare es sátira política, thriller y conspiración. La historia (cuatro capítulos) empieza cuando Laurence gana una demanda contra un periódico que lo acusaba de corrupción. Seguirán otras crisis, pero él se desenvolverá bien en el caos. Hugh Laurie destaca, pero las mujeres alrededor, también. La primera ministra, su hija, su mujer, las periodistas o su amante (Sidse Babett Knudsen, la protagonista de ‘Borgen’). Todos quieren hundirlo, pero él tiene sus planes.

El Madrid de Trapiello

La portada del libro. pinit

'Madrid' (Destino), de Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, 1953), es un libro precioso. Pasta dura y 530 páginas con ilustraciones, fotos y, claro, un magnífico texto. A veces libro de viajes, a veces relato, es una historia de diez siglos (45 del autor vividos en la capital). Unas calles que de niño de provincias se sabía por el Palé. 24 capítulos que son la vida de Madrid y su propia vida (aunque no sea una autobiografía). Luego, 30 retales por donde pasan Galdós, algunos reyes, la arquitectura, la gastronomía, la chulería, los sucesos, Juan Ramón, los parques y hasta el coronavirus. Estaba Trapiello a punto de terminar un libro que le ha costado cuatro años de trabajo cuando llegó marzo.

Cómo actúa un purgante

La portada del libro. pinit

Quizá porque no tenía como fin ser publicado, Montaigne (1533-1592) escribió mucho de cosas fisiológicas en ‘Diario del viaje a Italia por Suiza y Alemania’ (Acantilado). Es verdad que lo hace en los ‘Ensayos’, pero aquí mucho más. Un viaje que hace entre 1580 y 1581 con 47 años y doce personas. No sé, habla de los efectos de los purgantes sobre su cuerpo. Pero el libro es mucho más. Un libro y diario de viajes (al principio dictado a un secretario) donde se detalla cualquier nimiedad. A Montaigne le interesaba todo. Cómo visten, qué comen, cómo sirven la comida, qué objetos usan. Montaigne no encontró en toda Italia un barbero bueno que le arreglara la barba y el pelo. Y en Basilea eran “muy sucios” en el servicio de habitaciones porque no había quien encontrara una sábana blanca. Es Montaigne, tampoco hay que decir mucho más.