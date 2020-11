9 nov 2020

Conversación entre Toñi Moreno y María Jiménez esta semana en el programa ‘Un año de tu vida’, en Canal Sur. Abre el fuego la presentadora:

- No sabes las ganas que teníamos de tenerte en el programa. No lo sabes, eh.

- No lo sé. ¿Y por qué no me habíais traído antes?

- Bueno, porque tú te has hecho de rogar un poquito…

- No, porque no tenéis 'money'.

- ¡Eso también!

Podría quedarse en una simple anécdota, pero veníamos de la entrevista de Pablo Motos a María en ‘El hormiguero’. El presentador desvelaba la siguiente conversación con su invitada antes de comenzar:

- Me has dicho que la primera visita es gratis pero que la siguiente, a ver si cobras... En 15 años no hemos pagado a nadie.

- Pues ya es hora, tendrás dinerito acumulado.

Pues sí, en ambos casos, María tiene razón. El programa de Toñi no tiene 'money' y Pablo Motos tiene dinerito acumulado. No solo eso, María tiene razón en exponer, como constatación más que como crítica, que tiene derecho a cobrar por ir a televisión, porque en la música, como en el mundo en general, la cosa está muy malita.

Los programas de televisión deben contemplar una partida presupuestaria para los invitados cuando van a colaborar en la creación del contenido, como sucede en ‘Pasapalabra’, un concurso que ha salvado la economía de más de un actor en tiempos de crisis. Para sortear esta cuestión, La televisión y los artistas han llegado al acuerdo tácito: te invitan cuando tienes un libro, una película o un disco, y tú vas y hablas de tu libro, de tu película o de tu disco.

Esto ya lo sabía Paco Umbral el siglo pasado, aunque a Mercedes Milá se le olvidara y diera origen a una de las citas más icónicas: "¡Yo aquí he venido a hablar de mi libro!". El problema es que ahora muchos no tienen nada que promocionar y las teles no ingresan publicidad como para aumentar los presupuestos de sus programas.

Tal vez haya que buscar nuevas formas de colaboración porque el modelo provoca el olvido de nombres interesantes y la saturación de otros en temporada de oferta. Por cierto, María se queja pero va gratis. Salvo que la llame Ana Rosa Quintana. No hay dinero para eso

El factor humano

Imagen del partido de fútbol retransmitido por streaming. pinit

El otro día leí una de esas noticias absurdas que, curiosamente, el disco duro de mi memoria ha retenido hasta hoy: una retransmisión deportiva sin operadores acaba en caos porque la inteligencia artificial que la realizaba confundió la pelota con la calva de un juez de línea. No es broma. Ha sido en Escocia, Jugaba el Inverness Caledonian contra el Ayr United y el partido se podía ver en el ’streaming’.

Bueno, lo que se podía ver realmente era la espléndida calva de un señor que corría levantando banderines por la banda. Supongo que a los cámaras y realizadores de todo el mundo les entusiasmará la noticia, porque viene a confirmar que el factor humano sigue siendo determinante, incluso en sectores donde la tecnología ha ido ocupando el lugar de los profesionales de carne y hueso.

Las robotizadas se van implantando porque ahorran, sobre todo en formatos de ‘reality’ tipo ‘Gran Hermano’, la presencia de operadores para cubrir los turnos de 24 horas que exigen los contenidos. Y hay planos generales que pueden, incluso, permanecer fijos.

Pero los detalles, lo que hace que la imagen sea valiosa porque capta ‘lo que el objetivo no ve’, sigue siendo el factor humano. Hasta que la Inteligencia Artificial sepa lo que es una calva, por lo menos…