11 nov 2020

El tuit de Sara Sálamo del pasado domingo se convirtió en uno de los temas de conversación en las redes y en la prensa al día siguiente. La actriz mostraba cuatro ejemplos de mensajes que había recibido tras la derrota del Real Madrid por goleada contra el Valencia en Mestalla, culpándola del bajo rendimiento de Isco Alarcón sobre el terreno de juego desde hace meses, y con insultos que no se pueden permitir (recuerda la historia pinchando aquí).

Ayer, Luis Tosar se sentó en 'El Hormiguero' para presentar 'Los favoritos de Midas', la nueva serie que protagoniza en Netflix. Pero antes de que Pablo Motos pudiese preguntarle nada, a bocajarro, soltaba el mensaje que quería dar esa noche: uno de defensa a su compañera de profesión y dirigido a quienes se esconden detrás de la pantalla para ejercer ya no solo el machismo, sino una mala educación intolerable.

"Estos descerebrados tienen lo justo para no cargarse encima", cargaba con dureza antes de invitarles a convertirle en diana de sus improperios esa noche: "Que se estén calladitos y respeten a la gente. Ya tenéis tema de conversación para esta noche tuitear, así que nada, esto para vosotros, hijos de puta".

Tosar no tardaba en hacerse viral con este recadito que dio quedándose tan a gusto. Y Sara no pudo resistirse y, móvil en mano, se metió en Twitter para reconocerle el gesto y agradecer esa defensa tan contundente después de unos días convulsos en los que lo ha pasado mal al convertirse en el centro de atención por cuestiones desagradables.

"Luis Tosar es un referente para mí como profesional. Pero hoy, además, ha aprovechado su entrevista en El Hormiguero para hacer frente al machismo y mostrarme su apoyo... Y yo no le puedo estar más agradecida. Gracias Luis. #mashombrescomotú", se puede leer en el muro de la canaria.

Tosar no tiene redes sociales. Su mujer, María Luisa Mayol. lo descubría hace poco, en la felicitación que le dedicaba en Instagram. Él mismo confesaba en Antena 3 ayer mismo que no tiene porque no soporta la presión a la que se somete a los famosos. Siempre ha sido muy reservado con su intimidad y no va con él abrir esa ventana al mundo que le traería más consecuencias negativas que el provecho que podría sacarles para la promoción de su trabajo.