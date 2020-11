22 nov 2020

Fue en 2017 cuando se comenzó a rumorear que George Clooney había regalado un millón de dólares -lo que equivaldría a 842.000 euros- a sus catorce mejores amigos. Pero hasta hoy ha sido tan solo un rumor.

Ahora el actor se ha encargado de darle veracidad al rumor en una entrevista con la edición estadounidense de la revista 'GQ' confirmando así que además de ser uno de los hombres más guapos del mundo, también es uno de los más generosos.

La historia se remonta al año 2013, momento en el que el actor formó parte del rodaje de 'Gravitiy', un proyecto que recaudó más de 730 millones de euros y por el que cobró una parte de la recaudación . Tal y como él mismo ha contado, fue entonces cuando se le ocurrió la idea de agradecer a sus amigos toda ayuda prestada en el pasado.

"Dormí en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando lo necesité a lo largo de 35 años. Todos somos buenos amigos", ha confesado. Clooney reunió 14 millones de dólares -uno por cada amigo- y compró una vieja camioneta perteneciente a una floristería para meter allí todo el dinero. "Compré 14 bolsas Tumi y luego empaqué un millón de dólares, en efectivo, que no es tanto como piensas, en cuanto al peso".

Al parecer, además de encargarse de abonar las tasas correspondientes para que sus amigos disfrutasen del millón completo libre de impuestos, les dedicó también unas preciosas palabras: "Escuchad, quiero que sepáis cuánto significáis para mí y cuánto os quiero en mi vida. Vine a Los Ángeles y tuve vuestro sofá para dormir. Soy muy afortunado de teneros en mi vid. Algunos de vosotros estáis pasando por momentos duros y yo os quiero decir que no tenéis que preocuparos por la escuela de vuestros hijos ni por pagar la hipoteca".