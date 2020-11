27 nov 2020

Su paso por 'Supervivientes', le ha dado a Ana María Aldón un peso a nivel mediático con el que no contaba antes de subirse a ese avión de camino a Honduras. La diseñadora ha pasado de ser la mujer de José Ortega Cano a un personaje con identidad propia la prensa. Así que, que se haya apartado de esas redes sociales durante unas semanas, nos tenía algo despistados.

Ya se ha encargado ella de dar las explicaciones pertinentes, para que nadie saque conclusiones equivocadas o se preocupe. Ana María está de maravilla, solo que se encuentra muy ocupada: con su trabajo y con una serie que tiene a Aldón tan enganchada, que ocupa prácticamente todos sus momentos de ocio.

"A los que me preguntáis que qué me pasa, por qué no subo stories… Estoy un poco perdida, y es verdad, estoy perdida", comienza explicando en un vídeo en sus 'stories' en los que aparece con gafas y ropa de andar por casa, porque está tranquilamente trabajando mientras se dirige a esos seguidores que se han interesado por ella.

"Entre la pandemia, que me tiene descolocadísima… Y esto es lo que estoy haciendo, escalados. Para quien no lo sepa, escalados es aumentar o disminuir tallas en los patrones. Y de paso también, estoy viendo también 'La que se avecina'. Bueno, que paséis buena noche. Muchos besitos", añade la mujer del torero, muy centrada en su profesión, a pesar de que podría haberla descuidado y seguir sacando tajada de la vía que le ofrecía la televisión.

Además de estas dos tareas que le ocupan buena parte de su día, no olvidemos que tiene que estar pendiente de ese niño que tiene junto a Ortega Cano, José María, que el próximo mes de febrero cumplirá ya ocho años.