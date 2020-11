28 nov 2020

Este año ha sido para Ana Obregón el peor de su vida. La reconocida actriz, que ha hecho siempre eco de su positividad y lucha junto a su hijo, Álex Lequio, le decía hace un par de meses adiós tras haber sido el joven incapaz de ganar la guerra que luchaba desde hace años contra un agresivo cáncer. Ahora, y tras haber pasado varios meses alejada de los focos, Ana ha vuelto al trabajo, y lo ha hecho así.

"Mi primer día de grabación en casi un año para la promoción de las campanadas", comenzaba escribiendo Ana en su última publicación de Instagram, a lo que añadía: "Crei que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme , volver a mi profesión y a la vida".

Animada, y con ganas de retomar la rutina, Ana se seguía sincerando en Instagram diciendo: "Pero tú, mi Aless , me distes fuerzas y luz ... con tu amor que atraviesa el infinito . Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa , pensé en todos los que luchan contra el cancer , el covid , enfermedades terminales, etc...y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos".

Ana vuelve a sonreír poco a poco mientras mantiene vivo el recuerdo de su querido hijo. "Lo único que siento cada segundo con lo que me queda de corazón son los 27 años que nos regalaste de inmensa felicidad, amor , lucha , ejemplo y genialidad".