29 nov 2020

Ana Obregón es desde hace mucho tiempo una de las caras más conocidas de la televisión en nuestro país. La actriz, que ha destacado siempre por sus innumerables trabajos, estaba más que centrada en su hijo Álex cuando el cáncer decidió arrebatárselo. Con 27 años de edad, y una increíble lucha contra esta enfermedad, Álex Lequio perdía la batalla dejando a una sociedad entera conmocionada, y a una madre rota. Casi 9 meses después, Ana ha vuelto al trabajo, y lo ha hecho de la mejor manera posible.

Ana ha vuelto al trabajo para dar las campanadas junto a Anne Igartiburu, quien ha aprovechado la ocasión para hacerle una pequeña entrevista. Ana, que siempre ha hecho eco de su fortaleza, sorprendía a todos diciendo: "Me veo viviendo una nueva vida porque ya nunca seré la misma pero con muchas cosas por dar".

A lo que añadía bajo la atenta mirada de su amiga: "Tengo mucho que dar no solo como ser humano, también como hija, hermana, amiga… Y profesionalmente he hecho un viaje hacia mi interior, que creo que me ha dado una energía diferente".

Con mucha fuerza y ganas por dejarse la piel en el trabajo, Ana continuaba diciendo: "Me he reencontrado con mi verdadera alma y ese tipo de energía es lo que siempre se transmite en televisión". A lo que sentenciaba: "Esta mañana he tenido la fuerza que me ha dado Álex para volver a la vida".