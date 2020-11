29 nov 2020

Desde su paso por el programa de 'Supervivientes 2020', José Antonio Avilés se ha convertido en uno de los colaboradores más polémicos de 'Viva la vida' por las innumerables mentiras en las que fue pillado durante su estancia en Honduras. Ahora que Sandra Barneda vuelve a coger las riendas del programa tras la baja de Emma García, Toñi Moreno le ha querido dar a la periodista un consejo de profesional a profesional. Y esto es lo que ha dicho de José Antonio Avilés.

Toñi Moreno, que es una de las presentadoras más queridas, estuvo durante todo el verano sustituyendo a Emma García en 'Viva la vida', lugar en el que protagonizó más de un enfrentamiento con José Antonio Avilés. Ayer, que acudió al programa para desearle suerte a Sandra Barneda en su nueva incorporación, no dudo en dar un repaso al colaborador.

"No le dés tu número de teléfono a Avilés", comenzaba diciendo Toñi entre risas a Sandra bajo la atenta mirada de José Antonio. A lo que este añadía: "En verano a Toñi Moreno le daba el coñazo. Le llamaba a diario. Tenía su teléfono".

"Menos mal que tu número de teléfono no lo tengo", apuntaba el colaborador entre risas. Toñi, que asentía con la cabeza, decía: "Si me sale un hijo como tú, me muero. Dimito como madre". Eso sí, a pesar de haber sufrido algún que otro encontronazo, ambos demostraron ayer entre risas que tiene una buena relación de compañeros.