7 dic 2020 Carlos Pérez Gimeno

Enrique Solís es uno de los empresarios mas jóvenes de España, a sus 30 años es consejero principal de los hoteles One Shot, existentes en diferentes ciudades de nuestro país y con la idea de continuar su expansión. El sevillano es un gran apasionado de la moda y hace unos meses ha abierto una tienda en Madrid, de ropa para hombre, en pleno barrio de Salamanca The Seëlk.

Es el hijo menor de Miguel Solís y Martínez Campos, marqués de La Motilla y Valencina, y Carmen Tello, la que fuera intima amiga de la duquesa de Alba. Emprendedor con un buen olfato para los negocios. Licenciado en Derecho y Dirección de Empresas. Sin lugar a dudas está considerado como uno de los solteros de oro, a pesar de mantener una relación con la sevillana Alejandra Domínguez.

Hoy Corazón Enrique, ¿cómo está soportando todo lo que está sucediendo con la Covid?

Enrique Solís Pues no queda otra que seguir luchando y afrontándolo con positividad, en estas circunstancias, pero bien. Ahora muy volcado en esta última aventura empresarial, que es esta tienda de ropa para hombre. La abrimos en febrero de este año, justo antes de la pandemia, es un proyecto que empecé en el año 2017 con mi socio Gonzalo Yuste, empezamos con accesorios premium para hombre, de manera totalmente online, y continuando con el proyecto decidimos abrir una primera tienda en Madrid, y ampliar no solo accesorios, sino todo tipo de prendas y demás para vestir al hombre de los pies a la cabeza, estoy muy contento con el resultado porque, a pesar de haber abierto unas semanas antes de la pandemia, la repercusión ha sido muy satisfactoria y estamos muy contentos.

H. C. Respecto a los hoteles, ¿funciona bien la mezcla de negocio y familia, ya que sus hermanos también son socios al igual que usted?

E. S.

Lo hacemos de manera muy profesional porque mis hermanos están en Sevilla y no se meten en la gestión diaria, y las funciones de cada uno están totalmente determinadas, y gracias a una planificación, siempre se evitan los posibles conflictos.

H. C. ¿Por qué se dice que es usted el más peculiar de los hermanos?

E. S. Quizás por haber nacido el último con mucha diferencia de edad, hay que tener en cuenta que mis hermanos me sacan 6, 10, y 12 años, y cogía a mis padres algo mayores, nací prácticamente con mis padres separados y he vivido en 3 países.

H. C. ¿Siempre le ha gustado la moda?

E. S Sí, pero no la moda entendida como extravagancia, siempre me he fijado en los detalles, en la estética, no sé de qué rama me viene, porque mi padre es lo opuesto, mi madre siempre ha vestido muy bien y ha tenido siempre muy buen gusto.

H. C. De todos sus hermanos, es el más mediático.

E. S. Es cierto. Ha sido por un cúmulo de circunstancias, yo no he intentado potenciarlo, pero mis hermanos se han mantenido más al margen y se fueron a Sevilla, se casaron, tienen su vida, y allí es todo más tranquilo. En cambio, por los hoteles y demás, sí salió más mi nombre, aunque he sabido mantenerme al margen de todo. La prensa siempre me ha tratado muy bien, y tengo muy buenas amistades dentro de la misma, aunque no me considero muy mediático. A pesar de la Covid y de no haber actos sociales, de 2 años para acá me he centrado mucho en mi tema profesional, y llevo todo ese tiempo muy apartado

H. C. Es un gran aficionado a la fotografía.

E. S. Así es, reconozco que requiere una gran paciencia y mucha dedicación, todo va relacionado con la estética y el buen gusto.

H. C. Tiene fama de ser un señor muy elegante con un magnífico gusto.

E. S. Eso dicen, aunque creo que la elegancia es saber estar en cada sitio, pasar desapercibido, ir correcto. Estoy muy agradecido de que se diga eso de mí y que me cataloguen como referencia de estilo, es un halago, y más teniendo una marca de ropa.

H. C. ¿Qué tal con Alejandra?

E. S. Muy bien, ella vive en Sevilla, finalizó su trabajo aquí en Madrid, y siempre que puede viene a verme. La distancia yo la llevo mejor que ella, nos solemos ver los fines de semana cuando se puede, por las circunstancias que estamos viviendo. Yo entre semana tengo un horario súper estricto, hay veces que trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y no piso mi casa, y los fines de semana, cuando estamos juntos, intentamos aprovéchalo al máximo, por eso mismo la distancia la llevo bien, hasta me parece hasta sana.

H. C. Con Tamara Falcó le une una buena amistad. ¿Le ha dado el pésame por el fallecimiento de su padre y de su tío?

E. S. Sí, le di el pésame, la llamé por teléfono, pero no sé absolutamente nada más de su vida. Me acabas de decir que está enamorada y que ha salido en prensa, y no tenía ni idea. Al decirme con quien está te puedo decir que le conozco, pero repito que no tenía ni idea. Me alegro mucho por ella. Y todo lo bueno que le pase, me encanta. Tamara es muy buena persona.

H. C.

¿Cómo se presenta la Navidad?

E. S. Pues todo está tan en el aire, es desconcertante, no se sabe si se podrá viajar. Me gustaría poder ir a ver a mi familia, que hace mucho que no voy.

H. C. ¿Que le pide al 2021?

E. S. Un poco de luz y de claridad, eso es lo que le pido. El 2020 ha sido nefasto. Con tener una proyección de vacuna y que todo esté ordenado y que se pueda empezar a viajar, será ya un milagro. Yo he tenido el virus, lo pasé al principio, estuve un día muy mal, con mucha fiebre, pero al día siguiente ya me empecé a encontrar mejor. No me han quedado secuelas ni efectos secundarios afortunadamente.

H. C. ¿Proyectos de boda para el 2021?

E. S. No hay proyectos. La Covid ha congelado todo y la economía hoy en día no te permite casarte. (Risas). Fuera de bromas, 2021 va a ser un año de inflexión para todos, hay que mirar todo con claridad. No me apetece nada celebrar una boda con restricciones de gente y mascarillas. Por suerte, en mi familia estamos todos bien, y eso es lo principal.