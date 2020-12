8 dic 2020

Compartir en google plus

Ana Obregón está viviendo el año más duro de su vida. La actriz y presentadora se despidió de su hijo, Álex Lequio, hace 9 meses tras la larga lucha que este tuvo contra un agresivo cáncer al que no consiguió vencer. Ahora que la actriz ha vuelto al trabajo con su último proyecto, las campanadas, ha querido compartir con todos a través de esta desgarradora carta el último sueño que ha tenido con su hijo.

"Esta es la ultima foto que os hice a Luna y a ti en casa. Anoche me dormí mirándola con los ojos humedecidos. Soñé por primera vez contigo desde tu partida", comenzaba escribiendo Ana en su cuenta personal de Instagram.

"Entrabas en mi cuarto como cada mañana a darme los buenos días con Lunita ladrando. "Mami he vuelto, estoy aquí !!!", decías mientras yo te abrazaba muy fuerte intentando impedir que vieras mis lágrimas de felicidad. Era todo tan real ...", escribía la actriz bastante afectada.

"Entonces me desperté y empezó el día , otra vez la pesadilla disfrazada de realidad.", continuaba escribiendo Ana, a lo que sentenciaba diciendo: "Será que la vida se convirtió para mi en una pesadilla y el sueño en mi vida? No lo sé . Solo se que no veo la hora de que llegue la noche para soñar y así poder vivir y volverte a abrazar".