10 dic 2020

Hay a quien la última película de Sofía Coppola le parece un horror y quien le da muchas estrellas en sus críticas. 'On the rocks' se puede ver en Apple TV y está protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones, padre e hija. Una ligereza que seguramente no lo es tanto. Una madre joven (Jones) vuelve a tratarse con su padre (Murray), un vividor simpático a la par que misógino, en una aventura por Nueva York. Y una aventura personal sobre la evolución de las relaciones. Entre 'Jo, qué noche' y 'Luna de papel', aunque no se parezca a ninguna. Es una comedia romántica entre padre e hija. 'On the rocks' es como Murray toma el 'whisky' y también significa estar a punto de venirse abajo.

Adiós a los Gallagher

Son muchas las series ambientadas en Chicago. De ‘The Good Wife’ a The Good Fight’, pasando por ‘Chicago Med’ (Dick Wolf no hace series malas, aunque ninguna sea como ‘Ley y Orden. Unidad de Víctimas Especiales’). Otra serie de Chicago, pero radicada en un barrio chungo, es ‘Shameless’, que llega a su fin con coronavirus y la temporada undécima (la original británica también tuvo 11). Familia típica de basura blanca, pero sin ser paletos ni degenerados. Al contrario, dignos y pendientes de su familia. Aunque Frank Gallagher lo haga a su manera. Dejamos a Dev como matriarca tras la marcha de Fiona. Ahora parece que Lip vaya a ser el patriarca. La serie que mejor retrata la pobreza urbana. Desde el 7 de diciembre en Movistar +.

Un chino malabarista

El último libro de Andrés Amorós, ‘Maestros y amigos’ (Fórcola), es personal y autobiográfico. 25 perfiles cercanos de eso, maestros y amigos. De Dámaso Alonso a Dominguín. De Luis Calvo a Delibes. De Domingo Ortega a Torrente Ballester. De Nuria Espert a María Jesús Valdés. Espert recuerda que cuando representó ‘Las criadas’ con Julieta Serrano y Mayrata O’Wisiedo con aquella escenografía revolucionaria ni les hacían entrevistas ni iba nadie al teatro y los que iban las abucheaban. “Una señora de la alta burguesía catalana me tiró un bolso a la cara. Sin dinero, por cierto”. De Delibes, aparte de lo importante, recuerda un partido de fútbol en 1944 entre periodistas y artistas del Circo Feijoo. “En mi primera arrancada, después de driblar al mayor de los Tonetti, me entró un chino malabarista, no recuerdo muy bien donde puso la rodilla, me propinó un leve empellón y yo salí por los aires…”. No sabes con qué perfil o con qué historia quedarte.

Alma apasionada

Alfonso Guerra puso Alma a una hija. Le gustaba mucho Mahler. Ahora gustan más ‘Los chicos del maíz’. ‘Alma Mahler. Un carácter apasionado’ (Turner), de Cate Haste, es la biografía de una mujer apasionante y aventurera. El recorrido por la Viena artística del XIX y el Nueva York del XX. Una mujer que no se dejó oscurecer por los hombres con los que se relacionó (Gustav Mahler, Walter Gropius, Franz Werfel). Es verdad que sentía atracción por los genios, pero no fueron ellos los que la salvaron. Lo hizo su pasión por la música: experimentar, tocar, componer (se publicaron e interpretaron muchas de sus piezas a lo largo de su vida). Tras sus múltiples tragedias (la pérdida de su primer marido o la terrible muerte de tres de sus hijos) se refugiaba en la música.