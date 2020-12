11 dic 2020

Ivanka Trump y su marido Jared Kushner han adquirido una de las parcelas que el cantante Julio Iglesias tenía a la venta por 27 millones de euros en Indian Creek Island en Miami, conocida como el 'búnker de los multimillonarios', tal y como ha revelado en exclusiva 'Page Six'. La hija de Donald Trump está preparando su nueva vida, a pocos días de abandonar la Casa Blanca tras la derrota electoral de su padre. La pareja ha elegido el Lote 4 para construir una mansión frente a la bahía de Biscayne en la que residirán junto a sus tres hijos de nueve, siete y tres años.

El terreno mide alrededor de 30.000 metros cuadrados y cuenta con 244 metros de playa privada con muelle directo al mar. Solo en impuestos la hija del expresidente pagará unos 500 mil euros al año por mantener esta lujosa propiedad.

Indian Creek es uno de los lugares más seguros de Florida, ya que cuenta con un cuerpo de policía de 13 agentes para solo 29 residencias y su propia patrulla marina armada las 24 horas del día. La isla cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, considerado uno de los mejores y un club de campo de élite. La primera vez que Julio Iglesias invirtió en Indian Creek fue en 1979, cuando compró la primera parcela. Con el paso del tiempo fue ampliando su presencia con la esperanza de que alguno de sus ocho hijos levantara su hogar en estos terrenos con vistas al mar. Sin embargo, tal y como él mismo desveló en 2017 en una carta publicada en el Miami Herald, quiso desprenderse de sus propiedades en la zona cuando asumió que "mis hijos han crecido y quieren vivir en diferentes partes del mundo, así que he decidido vender estos increíbles terrenos". Sacó a la venta cinco parcelas —los lotes 4, 5, 6, 7 y 9—. En 2018 vendió la número 9 y, posteriormente, la número 7. La última sería la número 4. Le quedan todavía la 5 y la 6. Jared e Ivanka llevaban tiempo buscando una residencia en Florida ya que muchos de sus amigos y el hermano pequeño de Jared, Joshua, y su esposa la modelo Karlie Kloss, compraron casa en Miami hace poco.

Además, estarán a poco más de una hora de Mar-a-Lago, donde se prevé se retire Trump. Ambos han sido asesores presidenciales desde 2017 y han pasado los últimos cuatro años viviendo con sus tres hijos en una casa de alquiler en el lujoso barrio de Kalorama en Washington DC. No tienen pensado deshacerse de su apartamento del Upper East Side de Nueva York. A pesar de que por la ciudad aparecieron sus nombres y sus imágenes en grandes carteles junto a mensajes con las cifras de fallecidos por la Covid-19. Ivanka es la hija favorita del todavía presidente de los EE.UU. y su yerno, un multimillonario judío cuya familia ha hecho dinero en la construcción y es dueño de The New York Observer. Este se convirtió en su asesor estrella tras su criticado fichaje en la Casa Blanca. Ahora se unen al listado de flamantes vecinos de Indian Creek Island como el exentrenador de fútbol de los Miami Dolphins Don Shula, la modelo de Victoria's Secret Adriana Lima, Barry K. Schwartz, cofundador de Calvin Klein o Jeff Soffer, exmarido de la modelo Elle McPherson propietario de un imperio dedicado a la construcción.