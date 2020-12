14 dic 2020

El pasado sábado muchos hogares vivieron un ‘shock’: era la primera vez que se hablaba de prácticas sexuales de riesgo en un programa de corazón. Y a calzón quitado. Ni la doctora Ochoa habría imaginado que llegaría el día en que escucharíamos a un presentador hablar en directo de ‘chem sex’ y decir cosas como ‘busco preñador empotrador’… No sigo para que no les pase como a Alonso Caparrós, que no sabía qué cara poner mientras explicaba los secretos de las orgías gays.

Claro que mucha gente se habrá escandalizado, y está en su derecho de cambiar de canal. Pero lo cierto es que el programa de Telecinco aprovechó el escándalo de Rafael Amargo para asomarse a una realidad, minoritaria, sí, pero que existe y se conoce bien gracias a distintas aplicaciones.

Y ése es uno de los éxitos de la cadena, que habla de lo que otros obvian, se acerca a lo que se vive en la calle para mostrarlo con una naturalidad descarnada. Podemos decir que a veces se pasan de frenada, pero también es la marca de la casa.

Frente a esas polémicas verdades, Antena 3 prefiere apostar por crear una burbuja en la que prima el humor blanco. Así, programas como ‘Me resbala’ no acababan de despegar: los chistes no tienen ‘punch’, todo rechina a contención. ’Tu cara me suena’ y ’Mask Singer’ han logrado el éxito, desde luego, pero posiblemente por el concepto de ‘show’ en el que lo que importa es la puesta en escena. Uno echa de menos un poco de riesgo para hablar a su audiencia con más naturalidad y menos impostura. Los Javis al menos lo intentan.

Y entre ambas, la nada: uno no sabe de qué va TVE. Su falta de identidad es preocupante. No es subjetivo: los datos de audiencia avalan la desconexión no solo de la cadena, de todo el Ente, porque algunos habíamos olvidado que existe RNE.

Campanadas en silencio

Sandra Barneda dará las campanadas junto a Christian Gálvez desde Canarias. pinit

La Puerta del Sol ahogando las voces de los presentadores de las Campanadas era, hasta ahora, una de las señas de identidad de las famosas retransmisiones. De hecho, las anécdotas en los grandes fiascos al confundirse con los cuartos (ay, pobre Marisa Naranjo) se debía al estruendo y animación de quienes festejaban en esa plaza que es el corazón de Madrid.

La situación excepcional que vivimos ha llevado a las autoridades a prohibir la habitual fiesta. Reinará el silencio. Y será algo raro si las cadenas no llegan a un acuerdo para cubrir ese vacío: tal vez una orquesta sinfónica (con la pertinente distancia) o unas pantallas con conexiones con distintos hogares... Algo, lo que sea, por favor. Solo Mediaset se ha atrevido a llevar las uvas a Canarias, donde Christian Gálvez y Sandra Barneda harán un especial previo y posterior, ya que tendrán que repetirlas a la una, hora peninsular, las 12 en Canarias. ¡Y que se acabe el 2020 de una vez!

Más plataformas

El mundo en ‘streaming’ no para de crecer. Además, las consecuencias de la pandemia en los cines ha provocado que algunas productoras vayan a estrenar sus grandes apuestas cinematográficas directamente ‘online’. Con esta excusa WarnerMedia (hablamos de películas tan esperadas como ‘Matrix 4’ o ‘Wonder Woman 1984’) alimenta el lanzamiento de HBO Max en 2021, con la que desaparecerá HBO España.

Se anuncia también la llegada de Discovery+, que aunará en un solo paquete toda la oferta del grupo en 25 países, con cadenas como Discovery Channel, TNT, Travel Channel, Motortrend, Food Network o Animal Planet. En total, 9.000 horas de contenido.

Ya está en marcha Pluto TV, una plataforma de contenido ‘vintage’ para todos los públicos. En abierto, con publicidad, esta plataforma ofrece, por ahora, 40 cadenas: el año que viene llegarán a 100. No nos vamos a aburrir, desde luego.