Michu es de esos personajes del mundo del corazón que, cuando parece que te has olvidado de ellos, hacen acto de presencia en escena. Lo ha vuelto a hacer. En vísperas de las fechas navideñas, la novia de José Fernando se ha colocado en la portada de la revista 'Diez Minutos' y ha concedido una entrevista que va a provocar un terremoto en casa de su suegro. No nos cabe duda.

¿Por qué? Porque sus declaraciones no le van a hacer ni pizca de gracia ni a la mujer de José Ortega Cano, Ana María Aldón, ni mucho menos a la hija del diestro, Gloria Camila. Para ambas, la pareja y madre de la niña de José Fernando, no es santo de su devoción. Así que, el hecho de que Ortega Cano le preste ayuda a escondidas, no les va a sentar nada bien.

"Ortega Cano me ayuda a escondidas de Ana María y Gloria", es la sentencia que se puede leer bien grande. Además, explica cuánto de dolida está con su cuñada, porque le pidió 200 euros para poder salir adelante con su niña (que no olvidemos, no deja de ser la sobrina de Gloria Camila). Porque insiste en que era un dinero que necesitaba "para comer", y explica que le duele que "mi hija no ha recibido ni una felicitación suya".

Unas palabras llenas de resentimiento que contrasta con las que tiene hacia Ortega Cano: "José es un gran padre, adora a sus hijos y conmigo se porta de maravilla". Parece que este ha asumido que su hijo ha elegido a Michu como pareja y que tiene que arrimar el hombro mientras este continúa cumpliendo con su rehabilitación,

Ojo, porque Michu también tiene un recadito para Antonio David Flores y para su hija Rocío, que no olvidemos que es, además, el ojito derecho de Gloria Camila: "Antonio David piensa que su hija es Dios. Es la persona más falsa de esa familia".

Una reaparición esta que, no nos cabe duda, va a suscitar un enorme debate en los próximos días. Y que puede complicar las Navidades en casa de los Ortega Cano.