17 dic 2020

Y por fin, Blanca Romero habló. Un par de días después de que Rafael Amargo fuese detenido por esos presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal y de que se pusiera de largo su espectáculo 'Yerma', un misterioso mensaje de la actriz, parte del 'show', ponía en entredicho que fuese a subirse a las tablas en medio de este escándalo del bailaor.

En un primer momento, se negó que esto fuese así. Poco después, Amargo daba una nueva versión, advirtiendo que Blanca no cogía el teléfono ni contestaba a los mensajes de los responsables de la producción. Ahora, ella misma es la que ha descartado actuar en ese Teatro La Latina que está vendiendo las entradas como churros. Ha sido en 'La Vanguardia' donde ha realizado esas declaraciones tan buscadas en los últimos diez días.

"La presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba. Pero creo que la vida dispone y dios propone. Ya será en otra ocasión", comenzaba con esa explicación Romero, que sin decirlo, señalaba al lío de Amargo con la Justicia como causante de que haya dado un paso al lado.

Blanca explica que, si no se ha pronunciado antes, es porque se trataba de "una colaboración personal y puntual" que iba a realizarse en dos fechas concretas: el 23 de diciembre y el 10 de enero. Con la primera de las fechas en el horizonte, ha decidido romper su silencio y dar su versión sobre este asunto que se ha visto envuelto en un sinfín de especulaciones. "Así se acordó, todo estaba claro, por eso no he dado explicaciones hasta ahora, porque la fecha no había llegado", añadía.

Además, dejaba claro que era la presión mediática y no ningún problema con Rafael lo que le ha llevado a tomar esta determinación: "Espero que Rafael Amargo, como quieren sus padres y la gente que le quiere, esté bien. Yo deseo verlo bien y triunfando. Confío en su inocencia".