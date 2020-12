18 dic 2020

El 2020 ha no ha sido el mejor año para Carla Royo Villanova. La princesa de Panagyurishte ha tenido que cerrar la que durante 13 años fue su empresa de cosmética, Carla Roses Beauty, una línea elaborada con la mayor proporción de agua de rosas del mercado. Pero 2021 será un año de nuevos propósitos y proyectos. 'Hoy Corazón' habló con ella y así explicaba lo que ha pasado: "Después de años con esta empresa de cosmética he tenido que cerrarla. Ha sido un año complicado, los gastos fijos no han disminuido pero las ventas sí. Muchos de nuestros clientes estuvieron con las tiendas cerradas. Luché hasta el final y me quedo con la satisfacción de haberlo intentado. Ahora puedo cerrar sin deber nada a nadie. De todas formas nuestros clientes aún pueden hacer acopio de nuestros productos que siguen a la venta en www.carlabulgaria.com hasta el 31 de diciembre y a precios de liquidación".

La princesa viajera reconoce que esto es solo una experiencia más: "De todas las etapas de la vida hay que sacar buenas experiencias y aprender. Esto es solo un punto y aparte. No me siento fracasada". Y es que su pequeña empresa que fundó tras salir de Pedro del Hierro, firma en la que trabajó siete años, solo tuvo como aval su propio dinero, incluso tuvo que hipotecar su casa: "Nunca recogí ayudas del gobiernos. Ni antes, ni durante ni después. Ahora, para colmo, han subido la cuota de autónomos. Somos el tejido empresarial más potente y parece que quieren destruirnos".

Quiero seguir avanzando con mi libro de viajes"

Carla no para y continuará con otros proyectos que se harán fuertes en 2021: "Cerramos la línea cosmética, el resto no. La web www.carlabulgaria.com se mantiene, de hecho acabamos de presentar una nueva y preciosa sección, Carla Selección. En este espacio recomendaré productos gastronómicos y regalos exclusivos, para que nuestros clientes y amigos sigan sintiéndose especiales. Hemos empezado con dos cajas gourmet con productos del Valle del Tierra y la Sierra de Gredos, y con una selección de cerámica muy especial. Todos los meses habrá nuevas ideas. También continúo con mis blogs, las colaboraciones en turismo, las experiencias gastronómicas, asesoría y consultoría en turismo y organización de viajes".

Pero 2020 también ha sido un año de perdidas personales. Su abuela fallecía dejándola sumida en una gran tristeza: "Mis dos abuelas fueron maravillosas, aglutinadoras de la familia, generosas y ejemplares en todos los sentidos. El fallecimiento de la Babala ha sido muy triste, porque definitivamente se cerró una etapa preciosa de nuestras vidas, y porque pensar en que nunca más la volveré a abrazar duele en el alma".

La monarquía en España

Otro de los proyectos de Villanova será afianzar su faceta de viajera. "Quiero seguir avanzando con mi libro de viajes", donde plasmará sus experiencias en países como Tailandia o Costa Rica, a través de sus fotos. Finalmente, también quisimos preguntarle por la polémica en torno al rey Juan Carlos y el efecto que podrían tener sus acciones en la Corona.

"Hay una consigna para eliminar la Monarquía. Soy monárquica, porque según la Constitución es la forma política del estado español, porque garantiza la convivencia democrática, la monarquía es unificadora, mucho más económica para los ciudadanos que cualquier república y porque nuestro rey es el mejor embajador que puede tener España. Todo son ventajas, deberíamos apoyarle mucho más".