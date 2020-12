18 dic 2020

Cada vez (y por desgracia) es más común que anónimos y famosos sean víctimas de suplantaciones de identidad y de chantajes en las redes sociales. Sobre todo, entre esos rostros conocidos de los que, los extorsionadores, piensan que pueden sacar algo. Fran Rivera acaba de experimentarlo en sus carnes y, antes de que la bola de nieve se haga inabarcable, ha decidido denunciarlo públicamente a través de la misma vía donde se han producido esas presiones.

El diestro publicaba este jueves un vídeo en su Instagram en el que explicaba la situación en la que se ha visto envuelto por no ceder a las presiones a las que ha sido sometido. "Quiero salir hablando yo antes de que esto se desmadre porque quiero decir que estoy siendo víctima de una manipulación brutal de mi Instagram", comienza diciendo en esa grabación de algo más de minuto y medio.

"Víctima por una persona a la que no le he seguido su juego y se ha sentido tremendamente ofendida y después de insultos y amenazas ha manipulado Instagram y ahora se lo ha reenviado a muchísima gente con la intención de hacer daño a una familia, aprovechando todo el revuelo"; continúa antes de lanzar un reto a su chantajista: "¿Por qué no pones el mensaje en el que te digo que por favor me dejaras de mandar ese tipo de fotos? Que además son fotos claramente manipuladas".

se ve que es una manipulación brutal, un corta y pega"

El torero advierte que llegará hasta las últimas consecuencias para frenar esto, pero también para que esa persona pague por lo que le está haciendo padecer: "Me da mucha pena. Esto va a ir a manos de mi abogado y la justicia verá si se puede hacer algo o no". Vamos, que no tardando tendrá noticias de su equipo legal.

"Es lamentable en cualquier circunstancia, pero en estos momentos que llega la Navidad. Es muy triste que haya gente tan sumamente mala y con tantas ganas de hacer tanto daño. Se lo han mandado a amigas de mi mujer, a mi hija, a amigos míos. Es que además se ve que es una manipulación brutal, un corta y pega. Es una pena lo que tenemos que soportar en las redes sociales por no estar debidamente legisladas", remata Francisco, tan enfadado como decepcionado por cómo puede haber gente así en la red.