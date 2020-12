22 dic 2020

Candela Serrat Tiffón nació en Barcelona el 14 de noviembre de 1986. De profesión actriz, se formó en la escuela teatral LAMDA de Londres y en el Laboratorio William Layton de Madrid. Es la hija menor del cantante Joan Manuel Serrat y de la modelo Candela Tiffón. Sus primeros trabajos fueron en TV3, en la serie de sobremesa 'La Riera', interpretando a Alba Comas (2012). Años más tarde, se metió en la piel de Celia Silva, de la serie 'Seis hermanas', donde se dio a conocer por el gran público. En 2017, realizó su primer largometraje protagonizando la película 'Yerma', adaptación de la obra homónima de Federico García Lorca, dirigida por Emilio Ruiz Barrachina.

Candela ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria artística en el teatro trabajando con directores de la talla de Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mario Gas, Francisco Vidal y Joan Ollé…. Con la obra 'Trigo sucio' de David Mamet, dirigida por Juan Carlos Rubio, terminará el 2020 y comenzará el 2021.

En las Navidades más complicadas que hemos conocido en décadas, Candela Serrat nos ha dedicado una parte de su tiempo para presentarnos a un gran amigo, ¿podemos hablar de él?

Sí. Se llama Shaky, es persa, tiene 16 años y era el gato de mi pareja (Daniel Muriel, actor. Tras tres años de noviazgo se casaron en 2019. Uno de sus últimos trabajos ha sido 'El inconveniente', con Kiti Mánver y Juana Acosta).

Shaky, un nombre muy bonito.

Se lo puso Daniel.

¿Cuáles son las preferencias de Shaky?

De vez en cuando, se mete en el fondo de algún armario, debajo de mucha ropa, así que nos hemos vuelto locos pensando en cómo se nos ha escapado, y aunque lo ha hecho muchas veces, la siguiente vez nos seguimos asustando como si fuera la primera. Además, le gusta mucho estar en la terraza, aunque haga más frío que en Islandia.

A los canes se les puede educar, ¿es posible en el mundo gatuno ejercer algún tipo de disciplina?

En nuestro caso la verdad es que nunca ha hecho falta porque es uno de los seres más educados de forma innata que conozco.

Cuando trabaja o viaja, ¿con quién se queda?

Si salimos solo un par de días o un fin de semana, lo dejamos solo, con comida de sobra y su fuente de agua, y él se lo raciona todo solo. Si nos vamos más tiempo, algún amigo maravilloso sube a verlo y hacerle un poco de compañía día sí y día no.

Cuando regresan, ¿cómo les recibe?

A la vuelta tiene tantas ganas de mimos que no podemos ni dormir por la noche durante un par de días.

La niña no tiene más que admiración por él"

Su hija Mérida tiene casi cinco meses, ¿cómo la recibió su gato? ¿Ha tenido Shaky celos de ella?

Es un gato mayor y muy acostumbrado a lo suyo así que al principio quizá celaba, pero poco a poco, con el tiempo y viendo que la niña no tiene más que admiración por él, conseguimos grandes avances.

En unos momentos tan difíciles, han subido el telón muchos teatros ¿cuáles son sus próximos proyectos?

Este mes empiezo gira con 'Trigo sucio', de David Mamet, dirigida por Juan Carlos Rubio. Estaremos girando lo que queda de este año y el 2021. Tenemos previsto actuar en Madrid en el mes de mayo, en el teatro Reina Victoria. Y, por supuesto, sigo siendo Embajadora de Peugeot Motocycles junto a mi marido y, en concreto, del 'scooter' deportivo Peugeot Pulsion, que es una gozada conducirlo porque es muy ligero y dinámico. Es muy cómodo para dos personas, la verdad

En su profesión, ¿quiénes han sido sus referentes?

He tenido la suerte de trabajar con algunos de ellos como Núria Espert, Mario Gas o Pepe Sacristán, pero todavía tengo una suerte mayor de seguir descubriendo nuevos referentes cada día.

Los consejo son son solo guías, lo que viene después ya depende de ti"

No siempre la cultura está valorada en su justa medida, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación?

Escucharse, dialogar y sobre todo, darle la importancia y el cuidado que merece un bien tan preciado.

Usted es hija de Joan Manuel Serrat y Candela Tiffón, ¿ha recibido consejos de sus progenitores que luego no ha seguido?

Los consejos de la gente que me quiere siempre han sido bienvenidos y la verdad creo que siempre los he aceptado. Pero los consejos son eso, guías al inicio de una idea, lo que viene después ya depende de ti, no de ellos.

A su marido le conoció en el rodaje de la serie 'Seis hermanas', en TVE. ¿Cómo recuerda de ese primer encuentro?

Cuando coincidimos en la serie no nos conocíamos así que fue una maravillosa experiencia trabajar con alguien que a la vez se ha convertido en una persona tan importante en mi vida personal a la vez que en la profesional (han trabajado juntos en la obra 'Un marido ideal', de Oscar Wilde).

Tiene 34 años, me gustaría saber qué opinión le merece el comportamiento de los jóvenes ante esta pandemia ¿se les está estigmatizando o existe cierta irresponsabilidad?

Quiero pensar que como son los que más exponen públicamente cada detalle de sus vidas en las redes, sus irresponsabilidades son menos secretas que cuando las cometen adultos. Aunque también parece que son los que menos sufren las consecuencias por lo que esperamos de ellos un comportamiento ejemplar.