En la redacción no podemos negar que nos encanta Meghan Markle. Su naturalidad le ha dado un soplo de aire fresco a la realeza británica y cada vez que aparece en un acto público, no podemos dejar de aplaudir su estilo. Esta vez ha sido en el torneo solidario de polo Sentable 2018 que que se ha celebrado en Londres. La duquesa de Sussex apostó por un tejido que no es muy habitual entre las royal : el denim. Y lo hizo con maestría con un vestido de corte lady, con cinturón y escote cruzado, de Carolina Herrera. Una firma por la que ya había apostado en en ateriores ocasiones.

Meghan apareció en el torneo de polo casi como una estrella de cine.

Uno de los detalles que más nos gustó fue su bolso, un modelo tipo clutch de J. Crew. Un modelo informal, como una cestita, que tanto se llevan este verano. J. Crew también es una de las firmas de moda a las que recurre la duquesa de forma habitual. Además, Meghan apostó por unas gafas de sol de Tom Ford con forma 'cat eye'.

El bolso es un diseño de J.Crew que está rebajado y las gafas de sol son de Tom Ford.

Pero lo mejor de este evento no fue el estilismo de Meghan, sino el beso que le dió a su marido, Harry, cuando entregó los trofeos a los ganadores. Primero fue al capitán del equipo de polo, Nacho Figueras, a quien Meghan dio dos besos para felicitarle por la victoria. A continuación, se volvió hacia Harry y le dio su beso de enhorabuena en los labios.

Meghan felicitó a Harry por su victoria con un romántico beso.

La imagen nos ha hecho acordarnos de la princesa Diana, que también asistía a estos torneos de polo y era la encargada de entregar los trofeos y besar al ganador, en su caso, al príncipe Carlos.

Carlos y Diana se ebsan tras una partido de plo.

Ya solo nos queda esperar a la próxima aparición en público de la pareja.