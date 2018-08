6 ago 2018

os Reyes están concediendo cada vez más protagonismo a su hija mayor, la Princesa de Asturias, y dejaron que se convirtiera en el foco de atención de la sesión de fotos del verano de la Familia Real en Palma de Mallorca. don Felipe y doña Letizia decidieron sustituir los jardines de Marivent, el escenario tradicional de las fotos familiares, por el Palacio Real de La Almudaina, y este cambio de escenario tenía, en realidad, un mensaje: potenciar la proyección institucional de la Heredera de la Corona. Y es que era la primera vez que Leonor y su hermana, la Infanta Sofía, acudían a este Real Sitio, que es la residencia oficial de los Reyes en Palma de Mallorca y el lugar donde celebran los actos oficiales, aunque por razones prácticas y de comodidad vivan en el Palacio de Marivent.

En el patio de armas de este castillo medieval, Leonor relató ante medio centenar de periodistas su experiencia en el campamento de verano infantil en Estados Unidos, al que sus padres la enviaron junto a su hermana, como parte de su formación académica y personal. En cuanto cesaron los ruidos de los 'flashes', la Princesa empezó a responder a las preguntas de los periodistas.

"Ha sido muy divertido", afirmó. Leonor explicó que había "practicado deporte", como el tenis, la vela y el esquí, y su hermana Sofía añadió que también "un juego que se llama ga ga" en el que "tienes que tirar el balón con una mano e intentar dar en las piernas de otras personas". Deber ser similar a "balón prisionero", explicó su padre. Pero lo que más gustó a la Princesa de su experiencia en el campamento fue "haber conocido a chicos de otros países". A sus 12 años, Leonor matizó la pregunta de un periodista. "¿Habéis aprendido mucho inglés?", le plantearon. "Lo hemos practicado", precisó la Princesa, y el Rey añadió: "Es que ya saben mucho".

Su primera visita al Principado de Asturias

La presencia de la Princesa en el Palacio de La Almudaina era un paso más en la progresiva incorporación de Leonor a su papel institucional como heredera de la Corona. Un proceso que se ha acelerado desde que cumplió 12 años el pasado 31 de octubre, cuando La Zarzuela difundió su primera fotografía oficial, tomada en el Palacio Real de Madrid.

Tres meses después, el 30 de enero, el Rey la impuso el Collar de la Orden del Toisón de Oro, y el próximo 8 de septiembre, Leonor realizará su primera visita al Principado de Asturias. De eso también se habló en la sesión fotográfica. La Princesa comentó que quería ver los Picos de Europa, y su padre matizó: "Bueno, no sé hasta dónde nos van a dejar subir, pero algo veremos". Don Felipe también dejó claro que Leonor no regresará en octubre a Oviedo para asistir a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. De hecho, cuando él acudió por primera vez a esta ceremonia tenía 13 años y su hija todavía tiene 12.

Los periodistas también preguntaron a la Reina si no se decidía a navegar. "Si después de 15 años…", empezó a responder doña Letizia, pero no terminó la frase y el Rey la echó un capote preguntando a la periodista: "¿A ti te gusta navegar, pero navegar, navegar, no ir en barco?". Y así se quedó la cosa.

La sesión fotográfica tuvo dos escenarios, el Patio de Armas y la terraza exterior del Palacio, desde la que los Reyes y sus hijas estuvieron contemplando las magníficas vistas de la bahía de Palma. Cuando terminó, don Felipe y doña Letizia visitaron en castillo en privado y se lo mostraron a la Princesa y la Infanta.

Así empezaban las vacaciones de la Familia Real en Mallorca, donde el Rey aprovechó para practicar su afición favorita, la vela, a bordo del nuevo velero Aifos 500 y coincidió en el mar con su hermana, la Infanta Elena, que también compitió en el barco Titia, de Alicia Freire.

En cierta forma, doña Elena compensaba la ausencia de don Juan Carlos, que en el último momento tuvo que cancelar su traslado a Palma tras agravársele una vieja lesión en la muñeca derecha que le repercutía en la espalda. "Está fastidiado porque tenía muchas ganas de venir" a Palma, comentó don Felipe, "pero los médicos le han recomendado no moverse mucho".

