16 oct 2018

Ya tenemos el primer look oficial de Meghan Markle embarazada. Ayer llegaba a Sidney junto a su marido, el príncipe Harry, pero unas carpetas puestas de forma estrátegica no nos dejaron ver si la futura mamá tenía o no tripita. Hoy ya hemos amanecido con este primer look oficial de Meghan Markle embarazada, un vestido blanco de la diseñadora australiana Karen Gee, sencillo, de corte recto, que dejaba ver que a Meghan ya se le nota el estado de buena esperanza en el que se encuentra.

Meghan ya luce su figura de embarazada. pinit

Pero lo que más nos ha llamado la atención del look no ha sido el vestido. Ni los zapatos, unos stilettos beige de Stuart Weitzman. Han sido los accesorios. En concreto, unas joyas con las que ha querido hacerle un emotivo y discreto homenaje a la que sería la abuela de su futuro hijo, Diana. ¿Cómo? Con unos pendientes y una pulsera en forma de mariposa que pertenecían a la princesa de Gales.

Meghan llevaba unos pendientes de mariposa que habían sido de Diana de Gales. pinit

Además de los pendientes, lucía una pulsera del mismo conjunto de Diana. pinit

La princesa Diana ya lució esos mismos pendientes, a juego con un collar. Meghan ha preferido llevarlos con una pulsera del mismo juego. pinit

Pero ese no fue el único detalle emotivo del día. Los duques de Sussex recibieron el primer regalo para su futuro hijo de manos del Gobernador de Australia, Peter Cosgrove, quien les entregó unas botas de la firma australiana Ugg y el peluche de un canguro. Fue ahí cuando Meghan comentó que eran los primeros regalos que recibían para su bebé .

Harry y Meghan recibían los primeros regalos para su futuro hijo. pinit

Estamos deseando ver y analizar todos los looks de este viaje oficial de la pareja que les llevará por Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Toga.