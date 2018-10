23 oct 2018

Compartir en google plus

Aún quedan unos cuantos meses para que nazca el que será el primer hijo de los duques de Sussex, pero en Reino Unido están ansiosos por dar informaciones sobre el bebé real. Entre esas informaciones que se están publicando estos días, está la de que ya tenían niñera para el pequeño o pequeña. El 'Daily Mail' hasta dio un nombre: el de Connie Simpson, conocida como la niñera de los famosos.

La niñera, una afroamericana estadounidense, habitual de los programas y las redes sociales –tiene cerca de 30.000 seguidores en Instagram–, es conocida por ser la niñera de los famosos, ya que ha trabajado para Justin Timberlake y Jessica Biel, Jessica Alba y unos grandes amigos de los duques de Sussex: George y Amal Clooney, que la contrataron tras nacer sus gemelos.

Sin embargo y a pesar de lo publicado, los duques de Sussex no han elegido a Simpson para cuidar de su retoño. Y no ha sido Kensington Palace quien ha desmentido la información, si no la propia niñera, que ha comentado las informaciones en su cuenta de Instagram.

“Habréis visto los recientes artículos diciendo que he sido contratada como niñera por el duque y la duquesa de Sussex”, escribía. “Escuchad a Nanny Connie. No hay nada de cierto en esos artículos y esas declaraciones supuestamente hechas por mí son inventadas. Podéis citarme en esto: Les deseo lo mejor en el apasionante viaje de ser padres”. Así pues, el puesto de niñero o niñera real, sigue vacante.

Más noticias sobre Meghan Markle

- Meghan Markle se salta un acto para poder descansar

- Meghan Markle 'se pone' la tiara de la Reina Letizia

- Una fan rompe a llorar por el abrazo del príncipe Harry

¿Sabías que Meghan Markle es Leo? Consulta su horóscopo