30 oct 2018

Hasta aquí. Pauline Ducruet no va a permitir que se dude del amor que tiene por su país, Mónaco, y ha dejado muy claro que, si hizo las maletas el pasado verano para poner rumbo a Nueva York, fue exclusivamente por un tema profesional, no porque deteste el principado.

Así que la hija de Estefanía de Mónaco y Daniel Ducruet ha decidido poner en su sitio a aquellos que han usado su traslado para dar titulares que faltan a la verdad y dejarla en mal lugar. Y lo ha hecho con palabras más que contundentes.

Qué no haría la prensa por vender más revistas…"

Ha sido en Instagram donde ha explotado. "Adoro ver mis palabras tergiversadas hasta un punto abrumador", ha sentenciado Pauline en uno de los mensajes. "Qué no haría la prensa por vender más revistas…", añade antes de apostillar: "He decidido partir para vivir mi sueño y estudiar, y no porque deteste mi país".

Pauline sabe que despierta expectación, pero no está dispuesta a que se diga de ella lo que no siente. Y estamos seguros de que, si no les ha quedado claro, volverá a la carga

